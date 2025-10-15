Svi stanari zgrade su evakuisani, a požar je lokalizovan.

Požar koji je izbio u stanu na 13. spratu stambene zgrade u Kaskavelu u Brazilu, pretvorio se u dramatičnu akciju spasavanja.

U trenucima očaja, jedna žena je rizikovala sopstveni život – izašla je kroz prozor i visila na spoljnjem nosaču klima-uređaja kako bi pomogla majci i detetu da se izvuku iz vatre.

Snimci koji su ubrzo preplavili društvene mreže prikazuju ženu kako balansira na uskom metalnom nosaču, nekoliko desetina metara iznad zemlje, dok pokušava da spase druge iz zahvaćenog stana.

Pošto je pomogla u spasavanju, vatrogasci su uspeli da je izvuku nazad kroz prozor. Pretrpela je teške opekotine koje zahvataju 70 odsto tela i nalazi se u kritičnom stanju, prema informacijama bolnice u kojoj je hospitalizovana.

Dve druge osobe koje su bile u stanu takođe su zadobile opekotine i prevezene su u bolnice u gradu.

Tokom intervencije, povređena su i dvojica vatrogasaca. Jedan od njih zadobio je opekotine na 20% tela i zbrinut je u bolnici.

Svi ostali stanari uspešno su evakuisani. Požar je lokalizovan, a stan u kojem je izbio je izolovan radi tehničke istrage. Vatrogasci su potvrdili da će uzrok požara biti detaljno istražen.