Slušaj vest

Ukrajinac osumnjičen za koordinaciju napada na gasovod Severni tok 2022. godine za sada neće biti izručen nemačkim vlastima, nakon što je najviši italijanski sud danas prihvatio žalbu odbrane, saopštio je njegov advokat.

Muškarac, identifikovan kao Serhij K. uhapšen je u avgustu u blizini italijanskog grada Riminija po evropskom nalogu za hapšenje zbog eksplozija koje su oštetile gasovode u Baltičkom moru, kojima je ruski gas stizao u Nemačku, preneo je Rojters.

Kasacioni sud Italije, najviša sudska instanca u zemlji, prihvatio je argumente odbrane da je došlo do "nepravilne pravne kvalifikacije činjenica na kojima se zasniva evropski nalog za hapšenje", izjavio je advokat Nikola Kanestrini.

Slučaj će ponovo biti razmatran pred sudom, a datum još nije utvrđen.

"U svetlu današnje odluke, u narednim danima ću razmotriti da li postoje uslovi da zatražim puštanje mog klijenta na slobodu, s obzirom na to da je pravna osnova za njegovo zadržavanje sada uklonjena", dodao je Kanestrini.

Serhij K. se obratio Kasacionom sudu nakon ranije odluke da treba da bude izručen Nemačkoj. Prema saopštenju nemačkog tužilaštva iz avgusta, osumnjičeni je bio deo grupe koja je postavila eksplozivne naprave na gasovode u blizini danskog ostrva Bornholm u Baltičkom moru.

Tereti se za saučesništvo u izazivanju eksplozije, protivustavnu sabotažu i uništavanje strateški važnih objekata.

Eksplozije u septembru 2022. godine, koje su i Zapad i Moskva ocenili kao akt sabotaže, u velikoj meri su prekinule isporuke ruskog gasa Evropi, dodatno zaoštrivši sukob u Ukrajini i izazvavši energetsku krizu na kontinentu, pojašnjava Rojters.

Niko do sada nije preuzeo odgovornost za napade, dok je Ukrajina negirala bilo kakvu umešanost.