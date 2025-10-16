Slušaj vest

Najmanje pet osoba je privedeno, a nekoliko je povređeno u propalestinskim protestima u Valensiji koji su se održali pre i tokom košarkaške utakmice Evrolige između Valensije i Hapoel Tel Aviva.

Utakmica između Valensija Basket i Hapoel Tel Aviva igrana je bez gledalaca, ali je ispred Roig arene vladala napetost.

Uprkos naporima policije, koja je od ranog jutra nadgledala ceo prostor, došlo je do sukoba sa propalestinskim demonstrantima koji su pokušali da probiju policijske koridore.

Demonstranti su bacali vatromet i druge predmete na policiju, i prevrtali kontejnere.

Foto: Joanna Chan/AP

„Nakon što su se neki demonstranti, od kojih su neki nosili maske, krenuli ka policiji, „izvršeno je pet hapšenja“, rekao je policijski izvor za AFP.

Demonstracijama protiv izraelskog kluba prisustvovalo je skoro hiljadu ljudi, uglavnom mladih, koji su uzvikivali poruke podrške Palestini.“

Nedavno je jedna od najprestižnijih biciklističkih trka na svetu, Vuelta a Espanja, bila meta demonstranata zbog učešća izraelskog tima Izrael-Premijer Tek.

Tokom trke, nekoliko etapa je skraćeno zbog nebezbednih uslova za završetak etape. Na kraju je i poslednja etapa završena oko 50 km pre cilja nakon nereda u centru Madrida.