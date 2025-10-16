UKRAJINSKI OBAVEŠTAJCI TVRDE: Više od hiljadu Kubanaca ratuje za Rusiju! Evo koliko ih je POGINULO!
Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) objavila je da se najmanje 1.076 kubanskih državljana borilo ili se još uvek bori na strani Rusije u Ukrajini, prenosi Kijev independent.
Od tog broja, za njih 96 se zna da su poginuli ili nestali u borbama.
Ovi podaci objavljeni su nedugo pošto su Sjedinjene Američke Države objavile izveštaj o kubanskoj podršci Rusiji, u kojem se navodi da se "procjenjuje da se između 1.000 i 5.000 Kubanaca bori u Ukrajini".
Informacije ukrajinske službe poklapaju se sa donjom granicom američke procene, ali pružaju i detaljniji uvid u proces regrutacije.
HUR tvrdi da kubanski borci prolaze samo dvonedeljnu obuku u centru "Avangard" u Moskovskoj oblasti pre nego što budu poslati na front.
"U Avangardu dobijaju vojnu uniformu i prolaze fizičku obuku, taktičku medicinu i obuku za dronove. Velika većina njih obavlja dužnosti strelaca i jurišnih vojnika u okviru pešadijskih, motorizovanih pešadijskih ili jurišnih jedinica", saopštio je HUR.
Kubansko ministarstvo spoljnih poslova je 11. oktobra, kao odgovor na američki izveštaj, demantovalo bilo kakvu umešanost u rat, optuživši SAD za iznošenje "lažnih optužbi".
"Nesporno je da niko od njih nema podsticaj, obavezu ili saglasnost kubanske države za svoje postupke", navodi se u saopštenju ministarstva, koje je negiralo da je zemlja slala vojnike u rat.
Kurir.rs/Agencije