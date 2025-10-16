Slušaj vest

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) objavila je da se najmanje 1.076 kubanskih državljana borilo ili se još uvek bori na strani Rusije u Ukrajini, prenosi Kijev independent.

Od tog broja, za njih 96 se zna da su poginuli ili nestali u borbama.

Ovi podaci objavljeni su nedugo pošto su Sjedinjene Američke Države objavile izveštaj o kubanskoj podršci Rusiji, u kojem se navodi da se "procjenjuje da se između 1.000 i 5.000 Kubanaca bori u Ukrajini".

Informacije ukrajinske službe poklapaju se sa donjom granicom američke procene, ali pružaju i detaljniji uvid u proces regrutacije.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

HUR tvrdi da kubanski borci prolaze samo dvonedeljnu obuku u centru "Avangard" u Moskovskoj oblasti pre nego što budu poslati na front.

"U Avangardu dobijaju vojnu uniformu i prolaze fizičku obuku, taktičku medicinu i obuku za dronove. Velika većina njih obavlja dužnosti strelaca i jurišnih vojnika u okviru pešadijskih, motorizovanih pešadijskih ili jurišnih jedinica", saopštio je HUR.

Kubansko ministarstvo spoljnih poslova je 11. oktobra, kao odgovor na američki izveštaj, demantovalo bilo kakvu umešanost u rat, optuživši SAD za iznošenje "lažnih optužbi".

"Nesporno je da niko od njih nema podsticaj, obavezu ili saglasnost kubanske države za svoje postupke", navodi se u saopštenju ministarstva, koje je negiralo da je zemlja slala vojnike u rat.