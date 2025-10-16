Slušaj vest

Slovački premijer Robert Fico poručio je danas, posle telefonskog razgovora sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, da ga "ne zanima" uvođenje novih sankcija Rusiji i istakao da Evropska unija prvenstveno treba da reši problem cene energenata i nekonkurentne privrede.

"Sve sam uvereniji da stalnim raspravama o Ukrajini EU prikriva sopstvenu nesposobnost da se suoči s ključnim izazovima i problemima", napisao je Fico na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, tokom razgovora sa Koštom izrazio je "zaprepašćenje" što se rat u Ukrajini tretira kao "prioritetna tema" na predstojećem samitu lidera EU u Briselu, preneo je Euraktiv.

Foto: Shutterstock, Beta Damir Senčar, EPA Jakub Gavlak

"Više puta sam podsetio Koštu da me ne interesuju novi paketi sankcija protiv Rusije dok ne vidim da se u zaključcima samita Evropskog saveta nalaze politička uputstva Komisiji o rešavanju krize u automobilskoj industriji i visoke cene energenata koje čine evropsku privredu potpuno nekonkurentnom", istakao je Fico.

Njegove izjave usledile su nakon što ambasadori EU nisu uspeli da postignu dogovor o 19. paketu sankcija Rusiji, iako većina članica podržava mere koje Komisija predlaže, a slovačka je, međutim, više puta odbila da podrži predlog.

Prema navodima izvora upoznatih sa sadržajem paketa, Bratislava se, ipak, ne protivi konkretnim tačkama koje uključuju postepeno ukidanje uvoza ruskog tečnog gasa do januara 2027. godine, kao i sankcionisanje ruske "flote iz senke" koja se koristi zaobilaženjem cenovnog ograničenja na izvoz nafte.