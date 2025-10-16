UPOTREBLJENI BALISTIČKI I KRSTAREĆI PROJEKTILI I DRONOVI ŠAHID

UPOTREBLJENI BALISTIČKI I KRSTAREĆI PROJEKTILI I DRONOVI ŠAHID

Slušaj vest

Rusija je rano jutros pokrenula veliki raketni napad na Ukrajinu.

Kijev indipendent navodi da su vazdušnim udarima izloženi gradovi u nekoliko ukrajinskih oblasti, a širom zemlje su aktivirane sirene za vazdušnu opasnost.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo objavilo je oko 5.20 sati po lokalnom vremenu da postoji pretnja od raketnih udara po celu zemlju, upozoravajući da je Rusija digla bombardere MiG-31.

Sat vremena kasnije, Ratno vazduhoplovstvo u Kijevu je objavilo da je još jedan ruski MiG-31 poleteo sa aerodroma Savaslejka u Nižnjem Novgorodu.

Ovaj može da nosi hipersonične rakete Kinžal, koje Rusija koristi za napade na ciljeve duboko unutar Ukrajine.

Prve eksplozije u Harkovu

Ubrzo nakon prvog upozorenja, eksplozije su potresle više ukrajinskih gradova.

Eksplozije su prvo prijavljene u Harkovu i Izjumu (Harkovska oblast), Kropivnickom (Kirovogradska oblast) i Poltavi.

Nakon drugog upozorenja, detonacije su odjeknule u Černihivu, a još jedan talas eksplozija čuo se u Harkovu.

Dmitro Brižinski, guverner Černihivske oblasti, kasnije je izvestio da je u napadu pogođeno preduzeće u istoimenom gradu, ali nije naveo koje.

1/27 Vidi galeriju Masovni ruski napad na Ukrajinu. Gađani Kijev, Kijevska oblast i Zaporožje. Poljska digla borbene avione, a Ukrajinci još uvek broje mrtve među kojima ima i dece. Foto: Shutterstock, Printscreen/X, Printscreen/X

Napadi su i dalje u toku, a informacije o šteti i žrtvama još uvek nisu dostupne.

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

- Najnoviji napad Rusije uključivao je balističke i krstareće rakete, kao i rojeve dronova Šahid - saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.

1/14 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia, Printskrin Youtube

Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina da prestane sa ubijanjem Ukrajinaca tokom konferencije za novinare u Ovalnom kabinetu.

1/6 Vidi galeriju Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

Zelenski u petak u Beloj kući

Tramp bi sutra trebalo da se sastane s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj kući.

Njih dvojica će razgovarati o ukrajinskim vojnim kapacitetima dugog dometa, potrebama protivvazdušne odbrane (PVO) i mogućnosti da SAD isporuče rakete Tomahavk Kijevu.

Rusija je upozorila da bi isporuka tih raketa predstavljala veliku eskalaciju koja bi zahtevala agresivan odgovor, iako Moskva iz noći u noć već gađa ukrajinske gradove i civilne ciljeve raketama dugog dometa.

Moskva je pojačala masovne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine pred zimu, uzrokujući nestanke struje i veliku štetu na kritičnim objektima koja je sve ozbiljnija kako se vreme pogoršava, a noći postaju duže.

U masovnom raketnom napadu na Kijev 10. oktobra oštećena je gradska termoelektrana i stotine hiljada domaćinstava je ostalo bez struje.

U napadu je takođe poginulo jedno dete, a povređeno su 24 osobe.