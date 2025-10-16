Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, kaže da je BRIKS napad na dolar, a svim zemljama koje žele da budu deo njega najavljuje carinske tarife.

Koju poziciju u ovome ima Srbija, ali i da li će ova izjava zaustaviti rast BRIKS-a, za Kurir televiziju objasnio je Branimir Đokić, stručnjak za spoljnju politiku.

TRAMPOVE PRETNJE ČLANICAMA BRIKSA: Da li zaista postoji opasnost po SAD? Izvor: Kurir televizija

- BRIKS ima svojih problema, kao i Kina, strukturalnih problema. Što se tiče Indije, uvoz i izvoz iz SAD nije ogroman, ali Kina može da ima problem. Ovo je "stend-of" kao među kaubojcima, ko će prvi da trepne? Zapadni mediji pišu da Si Đinping neće pristati na Trampove uslove jer su glavni kamen spoticanja retki minerali koje 60% proizvode Kinezi, a neophodni su za visoku tehnologiju koja se proizvodi i u Americi - kaže Đokić.

Đokić navodi da se sporni minerali koriste u izradi veštačke inteligencije, ali i F35 avione, jer se ovi magneti koriste za radare.

- BRIKS je u rastu ali nije takva pretnja kako misli Amerika. Američki sistem je menogo bolji, komunizam ne funkcioniše - kaže Đokić.

