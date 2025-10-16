PREUZETA TELA JOŠ DVA TAOCA: Nad posmrtnim ostacima koje je Hamas predao Crvenom krstu vojni rabin održao verski obred nakon čega su preneti u Izrael
Izraelska vojska saopštila je sinoć da je od Crvenog krsta dobila informaciju da su od Hamasa preuzeli posmrtne ostatke još dva taoca.
Predstavnici Crvenog krsta su kovčege sa posmrtnim ostacima predali izraelskoj vojsci u gradu Gazi, gde je održan verski obred koji je vodio vojni rabin.
Posmrtni ostaci su potom preneti u Izrael na identifikaciju, prenosi Tajms of Izrael.
Hamas je u ponedeljak predao tela četvoro talaca na dan potpisivanja mirovnog sporazuma koji je osmislio američki predsednik Donald Tramp, a četiri kovčega sa posmrtnim ostacima su predata i u utorak, ali je utvrđeno da je reč o samo tri taoca čiji identitet je utvrđen, dok je jedan preminuli Palestinac.
U saopštenju izraelske vojske se navodi da Hamas mora da preda posmrtne ostatke još 19 talaca koji su oteti pre više od dve godine.
Hamas je saopštio da je ispunio svoje obaveze i vratio sve žive taoce Izraelu, kao i tela svih mrtvih talaca "do kojih su uspeli da dođu“.
"Ono što je ostalo od tela talaca koji nisu vraćeni zahteva veliki napor i posebnu opremu za pretragu i mi ulažemo velike napore da rešimo to pitanje“, naveli su u saopštenju.
Posrednici su ranije upozorili da bi Hamasu moglo biti potrebno nekoliko nedelja da pronađe tela svih talaca, zbog ogromnog nivoa razaranja širom Pojasa Gaze.
Zbog toga će biti osnovana zajednička međunarodna operativna grupa za pronalaženje nestalih tela, a egipatski tim već deluje u Pojasu Gaze kako bi pronašao preminule taoce.
(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)
