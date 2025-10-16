Slušaj vest

Zapanjujuća promena dogodila se u poretku globalne vojne moći pošto je Indija pretekla Kinu i preuzela titulu trećih najjačih vazduhoplovnih snaga na svetu.

Njuzvik navodi da, dok SAD nastavljaju da dominiraju, a sledi ih Rusija, uspon Indije ukazuje na dramatično preoblikovanje strateške ravnoteže u Aziji.

Kina, koja se odavno smatra veliko vazduhoplovnom silom, sada je na četvrtom mestu.

Najnovija rang lista Svetskog direktorijuma modernih vojnih aviona (WDMMA) obuhvata 103 zemlje i 129 vazduhoplovnih službi – uključujući vojsku, mornaricu i pomorske grane vazduhoplovstva, a prati ukupno 48.082 aviona širom sveta.

Njuzvik je kontaktirao Stejt department, kao i ministarstva spoljnih poslova Kine i Indije za komentar ove liste, ali nije dobio komentar.

Vazduhoplovna moć ostaje odlučujući faktor u globalnoj vojnoj strategiji.

Kako je plasirana Amerika?

Amerika nastavlja da vodi na listi, zahvaljujući vazduhoplovnim kapacitetima koji prevazilaze zajedničke kapacitete Rusije, Kine, Indije, Južne Koreje i Japana.

Ovu dominaciju podržava i činjenica da je skoro 40 odsto globalnih izdataka na vojsku koncentrisano u SAD.

Istovremeno, nacije poput Indije i Kine ubrzano modernizuju svoje vazduhoplovne snage usred rastućih geopolitičkih tenzija.

Prema podacima organizacije Džejns, vodećeg globalnog izvora obaveštajnih podataka iz otvorenih izvora u sektoru odbrane, predviđa se da bi globalni rashodi za vojsku mogli da porastu za 3,6 odsto do kraja ove godine, dostižući skoro 2,56 biliona (2.560 milijardi) dolara.

Ovaj kontinuirani rast posledica je intenziviranih sukoba i strateških promena širom sveta, naglašavajući ključnu ulogu vazdušnih snaga kako u modernom ratovanju, tako i u međunarodnom konceptu odvraćanja potencijalnih neprijatelja.

Indijsko Ratno vazduhoplovstvo sada je šesto na svetu, sa TruVal rejtingom (TVR) od 69,4.

Ova ocena odražava ne samo količinu aviona već i faktore kao što su napadačke i odbrambene sposobnosti, logistička podrška, modernizacija i operativna obuka.

U okviru ukupno 1.716 vazduhoplovnih jedinica Indija održava uravnotežen sastav: 31,6 odsto borbenih aviona, 29 odsto helikoptera i 21,8 odsto letelica za obuku.

Indijsko Ratno vazduhoplovstvo nabavlja opremu iz različitih zemalja, uključujući tu SAD i Rusiju, što je posledica složenog geopolitičkog položaja ove zemlje.

Operativna efikasnost indijskog vazduhoplovstva je posebno demonstrirana tokom operacije Sindur, serije preciznih udara izvedenih u maju na infrastrukturu u Pakistanu i Kašmiru koji je pod okupacijom Pakistana.

Sprovedena kao odgovor na teroristički napad 22. aprila u Pahalgamu u Džamuu i Kašmiru, u kojem je poginulo 26 ljudi, operacija je pokazala sposobnost Indije da se brzo angažuje i neutrališe pretnje van svojih granica.

Misija je istakla poboljšanu preciznost, koordinaciju i strateški domet indijskog vazduhoplovstva, što odražava njenu rastuću vazduhoplovnu nadmoć u regionu.

Kina je sedma sa TVR od 58,1.

Dok Peking nastavlja da značajno ulaže u tehnologiju i modernizaciju flote, faktori poput obuke, bliske vazdušne podrške i specijalizovanih bombarderskih jedinica utiču na njegov ukupni plasman na ovoj listi.

Razlika između Indije i Kine naglašava važnost ne samo veličine flote već i operativne spremnosti i strateških sposobnosti.

Američko vazduhoplovstvo ostaje globalni lider sa TVR od 242,9, pošto na raspolaganju ima strateške bombardere, višenamenske borbene avione, kao i brojne transportne avione, leteće tankere i avione za specijalne misije.

Američka mornarica je druga na rang listi, a Rusija treća sa TVR od 142,4, što je otprilike trećina američkih kapaciteta.

Kada se sve američke vazduhoplovne službe - Ratno vazduhoplovstvo, Mornarica, Kopnena vojska i Marinci - uračunaju na ovoj listi zajedno, indijsko Ratno vazduhoplovstvo je treće na globalnom nivou, što pokazuje njegovu rastuću stratešku ulogu.

Ko je još u prvih deset na listi?

U prvih deset rangiranih, avijacija američke kopnene vojske je četvrtoplasirana, a vazduhoplovne snage marinaca su na petom mestu.

Japanske vazduhoplovne snage za samoodbranu, Ratno vazduhoplovstvo Izraela i francuske vazdušno-svemirske snage upotpunjuju ovu listu.

WDMMA rangira svaku granu oružanih snaga SAD pojedinačno zbog njihovih različitih komandnih struktura i operativnih uloga.

Poboljšani vazdušni kapaciteti Indije signaliziraju promenu u regionalnoj dinamici moći, posebno u južnoj Aziji.

Kako Kina nastavlja da se modernizuje, a SAD i Rusija održavaju svoju dominaciju, pozicija Indije kao rastuće vazduhoplovne sile verovatno će uticati na buduće strateško i odbrambeno planiranje širom sveta.