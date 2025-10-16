Slušaj vest

Zemlje Evropske unije (EU) imaju pet godina da se pripreme za rat, prema vojnom planu koji bi Evropska komisija danas trebalo da predstavi, a u koji je portal Politiko imao uvid.

- Do 2030. godine, Evropi je potreban dovoljno jak evropski odbrambeni sistem kako bi verodostojno odvratila svoje protivnike, kao i odgovorila svaku agresiju - navodi se u nacrtu plana.

Plan je kasno sinoć trebalo da razmatraju ministri odbrane pre nego što danas bude predstavljen Kolegijumu komesara. Plan će liderima EU biti upućen sledeće nedelje. 

NATO Foto: Jens Büttner/DPA

Plan za odbrambenu spremnost 2030 je znak rastuće uloge EU u vojnim poslovima, reakcija na rat Rusijeprotiv Ukrajinei nejasnu posvećenost američkog predsednika Donalda Trampa evropskoj bezbednosti, navodi briselski portal.

- Militarizovana Rusija predstavlja stalnu pretnju evropskoj bezbednosti u doglednoj budućnosti - navodi se u dokumentu, o kojem je prvi izvestio Blumberg.

Iako zemlje EU brzo povećavaju svoje odbrambene budžete, veliki deo te potrošnje "ostaje pretežno nacionalni, što dovodi do fragmentacije, inflacije troškova i nedostatka interoperabilnosti", navodi se u dokumentu od 16 stranica.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Izvršno telo EU podstiče članice da zajedno kupuju oružje i želi da najmanje 40 odsto nabavki odbrambene opreme budu zajednički ugovori do kraja 2027. godine.

Mapa puta takođe postavlja ciljeve da najmanje 55 odsto kupovine oružja bude od kompanija iz EU i Ukrajine do 2028. godine i najmanje 60 odsto do 2030. godine.

(Kurir.rs/Politico/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSTIŽE NAJMODERNIJE RUSKO ORUŽJE, SPREMA SE NOVI RAT?! Rekordnih 25 milijardi dolara uloženih u arsenal ukazuje da sledi PROMENA dugogodišnje strategije (FOTO)
alzir.jpg
PlanetaRUSIJA ULAZI U "NULTU FAZU" PRIPREMA ZA RAT SA NATO! Američki institut objavio NOVU ANALIZU o mogućem sukobu velikih razmera, u izveštaju i SRBIJA (FOTO)
Rusija Putin.jpg
PlanetaSIJARTO: Brisel se sprema za rat i želi da i Mađari plate cenu
duric_sa_sijartom_12.jpg
PlanetaNEMAČKA SE SPREMA ZA RAT NATO I RUSIJE: Očekuju četvorocifren broj ranjenih vojnika DNEVNO, u velikom su strahu, pripreme u punom jeku! (FOTO)
shutterstock_2212563035.jpg

 EVROPSKA UNIJA IMA PET GODINA DA SE PRIPREMI ZA RAT

DA LI JE SPORAZUM SA AMERIKOM EKONOMSKA PRISILA TRAMPA? Rabrenović u "Usijanju": Evropska unija je ispustila priliku za ustavom, drugi utiču na njene odluke! Izvor: Kurir televizija