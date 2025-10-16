Slušaj vest

Samit je održan pod temom „Doba mogućnosti: nauka, suverenitet i zajedničke budućnosti“.

U pitanju je veliki globalni forum koji povezuje nauku, diplomatiju i društveni uticaj, okupljajući istraživače, kreatore politika i inovativne lidere sa ciljem anticipiranja budućih naučnih dostignuća i njihovog prevođenja u konkretna globalna rešenja.

Na marginama samita, ambasador Trifunović sastao se sa saveznim većnikom Ignaciom Kasisisom, šefom Saveznog departmana za spoljne poslove Švajcarske, kome je preneo srdačne pozdrave Marka Đurića, ministra spoljnih poslova Republike Srbije.

Ministar Kasisis uzvratio je toplim pozdravima i izrazio zahvalnost za nastavak dijaloga između Švajcarske i Srbije.

Ambasador Trifunović imao je takođe konstruktivne razgovore sa državnim sekretarom Aleksandrom Faselom, koji je zadužen za multilateralne poslove i naučnu diplomatiju u švajcarskom Ministarstvu spoljnih poslova, kao i sa prof. Mihaelom Hengartnerom, predsednikom Upravnog odbora ETH, koji upravlja vodećim švajcarskim institucijama za nauku i tehnologiju (ETH Cirih i EPFL).

1/3 Vidi galeriju Samit u Ženevi Foto: Printscreen/X

Oslanjajući se na svoje naučno iskustvo, ambasador Trifunović učestvovao je u nizu suštinskih i vizionarskih diskusija sa zvaničnicima, naučnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija, fokusiranih na jačanje saradnje u oblastima nauke, inovacija i održivog razvoja.