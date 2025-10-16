Slušaj vest

Nemačkuje potresao napad u kojem su ubijeni dečak Janis (2) i 41-godišnji muškarac koji je pokušao da zaštiti decu, dok su tri osobe ranjene u južnom nemačkom gradu Ašafenburgu.

Osumnjičenom koji je uhapšen na mestu napada 22. januara nije otkriven puni identitet već je delimično identifikovan, u skladu sa praksom nemačkog pravosuđa, kao 28-godišnji Enamulah O.

Psihičko stanje osumnjičenog

On ima dugu istoriju mentalnih bolesti, a tužilaštvo je saopštilo da je stručna procena utvrdila da zbog svog psihijatrijskog stanja nije krivično odgovoran.

Javno tužilaštvo navodi da nema dokaza da je motiv napada bio ekstremistički ili teroristički. Umesto suđenja, tužilaštvo traži njegovo trajno smeštanje u psihijatrijsku ustanovu.

Napad na decu iz vrtića

Petoro dece iz vrtića sedelo je zajedno u drvenim kolicima, u pratnji dve vaspitačice, kada ih je napadač iznenada napao kuhinjskim nožem u parku u bavarskom gradu.

Tom prilikom povređeni su dvogodišnja sirijska devojčica, jedna vaspitačica i 72-godišnji muškarac koji je takođe pokušao da zaštiti decu.

Neuspešna deportacija i raniji incidenti Osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a naknadno je otkriveno da su vlasti 2023. godine pokušale, ali nisu uspele, da ga deportuju u Bugarsku - prvu zemlju Evropske unije u koju je stigao.

U avgustu 2024. godine navodno je pretio jednoj ženi u smeštaju za azilante u obližnjem Alkenauu mesarskim nožem i naneo joj lakše povrede.

Politička reakcija i posledice

Napad u Ašafenburgu, koji je usledio posle niza krvavih incidenata u Nemačkoj, izazvao je burne političke reakcije.

Fridrih Merc, lider demohrišćanske stranke (CDU) i kasniji kancelar, obećao je "temeljnu" reformu azilantskih pravila i strože kontrole granica "od prvog dana" ako bude izabran.

Oko nedelju dana kasnije, tada kao opozicioni lider, Merc je uz podršku krajnje desničarske partije Alternativa za Nemačku (AfD) u parlamentu progurao neobavezujuću rezoluciju kojom se traže oštrije mere prema migrantima i izbeglicama.

Politički tabu i protesti

Mercova odluka da se osloni na podršku krajnje desnice prekinula je dugogodišnji tabu u nemačkoj politici posle Drugog svetskog rata, što je izazvalo oštre kritike i masovne proteste širom zemlje.

