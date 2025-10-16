Slušaj vest

Sve se odigralo na terasi stana, a komšije su vrištale u šoku posmatrajući zločin.

Kobne večeri Pamela je zvala svog bivšeg dečka da mu kaže da je raskinula sa Đanlukom i da hoće da pobegne iz Milana. Đanluka je poslednjih meseci bio veoma nasilan, što je Pamela i prijavljivala policiji. Zajedno su bili od marta prošle godine.

U ponedeljak, oko 22 sata, Đanluka je upao u njen stan, koristeći ključ koji je krišom narezao. U tom trenutku je Pamela bila sa bivšim dečkom na vezi.

- Htela je da pobegne od njega, da spase sebe i svoju porodicu - priča neutešni bivši dečko F. D. (40) prisećajući se kobne noći.

Kaže da su se poslednjih meseci baš zbližili i da joj je postao najbolji prijatelj, a zajedno su bili do pre dve godine. I dalje ne može da veruje da je pričao sa Pamelom kad je Đanluka upao u stan i zadao joj 24 uboda nožem.

- Ta veza me je brinula od početka. Ona se izolovala, nije čak ni porodicu viđala. Pozvala me je u utorak uveče da mi kaže da ga je ostavila i da hoće da napusti grad. On je verovatno to naslutio, zato ju je i ubio - priča on.

1/6 Vidi galeriju Pamela Đenini Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Kada je Đanluka ušao u stan Pamela je uspela bivšem da kaže samo jedno: "Bojim se, ima kopiju ključa, upao je, ne znam šta da radim. ZOVI POLICIJU."

Policija intervenisala u maju

- Poslednje što sam čuo je njen vrisak i poziv upomoć, tad je prekinula vezu. Odmah sam pozvao policiju i izjurio iz kuće. Vozio sam kao lud, a kada sam stigao do nje bilo je puno policije i vozila hitne, sve mi je bilo jasno - otkriva F. D.

Nažalost, dok je policija stigla, Đanluka je već zadao smrtonosne ubode Pameli, a potom je pokušao sam sebi da presudi.

Pretio porodici

Pamela je ostajala sa njim u vezi jer počeo da preti njenoj porodici.

- Nije pretio samo članovima porodice, govorio joj je da će joj ubiti psa. Pokušavala je polako da ga distancira od sebe, nadajući se da će tako zaštiti porodicu. Rekla mu je da je monstrum. Umrla je pokušavajući da zaštiti ljude koje voli - kaže bivši dečko.

On dodaje da je Pamela htela da potraži izlaz na studijama. Kobnog dana je sa prijateljicom otišla u Lugano da se raspita za studije psihologije.

- Tražila je način da pobegne, da napusti grad, a on je to shvatio - dodaje F. D.