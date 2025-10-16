Slušaj vest

Zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Rihteru pogodio je jutros delove Indonezijei Papue Nove Gvineje, navodi se na sajtu američkog Geološkog instituta. Zemljotres je bio u 7:48 sati, 37 kilometara od indonežanske oblasti Papua.

Izveštaja o šteti i žrtvama nema. Upozorenje na cunami nije izdato.

Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom pojasu, geološki aktivnom području gde je veliki broj vulkana i gde su česti zemljotresi. 

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

