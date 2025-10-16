Snažan zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Rihteru pogodio je oblast između Indonezije i Papue Nove Gvineje.
NOVI POTRES U REGIJI PACIFIČKOG VATRENOG PRSTENA
SNAŽAN ZEMLJOTRES KOD INDONEZIJE I PAPUE NOVE GVINEJE! Zatreslo se žestoko, Pacifik ponovo na udaru! Da li preti cunami?
Zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Rihteru pogodio je jutros delove Indonezijei Papue Nove Gvineje, navodi se na sajtu američkog Geološkog instituta. Zemljotres je bio u 7:48 sati, 37 kilometara od indonežanske oblasti Papua.
Izveštaja o šteti i žrtvama nema. Upozorenje na cunami nije izdato.
Indonezija se nalazi u Pacifičkom vatrenom pojasu, geološki aktivnom području gde je veliki broj vulkana i gde su česti zemljotresi.
