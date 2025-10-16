Slušaj vest

Francuski premijer Sebastijan Lekornu ostaje na funkciji nakon što je "preživeo" oba glasanja o poverenju njegovoj vladi u parlamentu.

Prvu inicijativu za smenu Lekornua podnela je ultralevičarska Nepokorena Francuska (LFI), ali su je poslanici odbili većinom glasova.

Ishod je bio tešnji od očekivanog pošto je za rušenje Lekornua bio 271 poslanik, te nešto malo manje od 289 koliko je potrebno da bi se postigla većina glasova.

Sebastijan Lekornu podneo ostavku na mesto premijera Francuske Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

U parlamentu je potom održano i drugo izjašnjvanje o predlogu ultradesničarskog Nacionalnog okupljanja (RN) da se vladi izglasa nepoverenje.

Francuski parlament Foto: Profimedia

BFMTV je uoči glasanja objavio da ta inicijativa ima još manje šanse za uspeh pošto Nepokorena Francuska objavila da neće glasati za predlog partije u vodeću ulogu i dalje ima Marin le Pen.

Emanuel Makron Foto: Pamela Smith/FR172156 AP, Philippe Magoni/AP Pool, Printscreen/TikTok

To se i desilo, pa je inicijativa ultradesnice dobila značajno manju podršku od one koju je obezbedila ultralevica, pa je predlog Nacionalnog olupljanja podržalo svega 144 poslanika.

Nakon drugog glasanja Lekornu je odmah krenuo natrag u premijersku palatu Matinjon.

- Na posao - kazao je on novinarima.

Francuski predsednik Emanuel Makron krajem prošle nedelje je ponovo imenovao Lekornua za premijera, koji je ranije ovog podneo ostavku na funkciju.

(Kurir.rs/BFMTV/Preveo i priredio: N. V.)

lecornu02 EPA Ludovic Marin Pool.jpg
