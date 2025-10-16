Slušaj vest

Specijalne operativne snage Ukrajine pogodile su rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti tokom noći 16. oktobra, zadavši direktan udarac jednoj od najstarijih naftnih postrojenja u Rusiji.

Rafinerija, ranije poznata kao "Kreking", deo je državne kompanije Rosnjeft. U 2020. godini obradila je 7,2 miliona tona nafte, dok je u 2023. godini taj broj opao na 4,8 miliona tona.

Ukrajinske snage su ovu istu rafineriju gađale tačno pre mesec dana - 16. septembra 2025. Zvaničnici su potvrdili da su napadi deo šire strategije asimetričnog ratovanja, usmerene na slabljenje ruskih vojnih i industrijskih kapaciteta, piše Kijev post.

Saratov gađan u talasima udara ukrajinskih dronova

Napad se dogodio u talasu udara dronova koji su tokom noći potresli Saratov, izazvavši eksplozije i požare širom grada.

Ruska vazduhoplovna agencija Rosavijacijaprivremeno je obustavila letove na aerodromima u Saratovu i Samari iz bezbednosnih razloga.

- Privremena ograničenja uvedena su za polaske i dolaske aviona. Ova mera je neophodna radi bezbednosti letova - izjavio je portparol Rosavijacije Artem Korenjako.

Ministarstvo odbrane Rusije: "Oboren 51 dron"

Do jutra je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je protivvazdušna odbrana oborila ili presrela 51 dron, uključujući 12 iznad Saratovske oblasti.

Prema izveštajima ruskog portala RBC, zabrane letova ostaju na snazi i u Tambovskoj oblasti, dok su delovi Penze aktivirali vanredni plan "Tepih" zbog straha od novih napada dronovima.

Tajna američka pomoć Kijevu

Prošle nedelje, list Kijev post izvestio je da su SAD, pod predsednikom Donaldom Trampom, navodno dostavile Ukrajini neophodne obaveštajne podatke kako bi pomogle u napadima na ruske naftne objekte širom zemlje.

Cilj te tajne operacije, prema izvorima, bio je da se Moskva primora na pregovore.

Sastanak u formatu Ramštajn i podrška NATO-a

Ministar odbrane Ukrajine Denis Šmihal održao je kratak rezime sastanka u formatu Ramštajnzajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, a glavna tema bile su nove mere zaštite ukrajinskog vazdušnog prostora.

Posledice napada: 38% ruskih rafinerija van funkcije

Početkom oktobra izveštaji su navodili da su ovi napadi doveli do obustave rada 38% ruskih rafinerija, što je izazvalo energetsku krizu u zemlji. Kao odgovor, u više regiona Rusije uvedena su ograničenja prodaje benzina i dizela.

Prema listu "Fajnenšel tajms", koji se pozvao na neimenovane američke i ukrajinske zvaničnike, Trampova administracija je u tajnosti pomogla u planiranju napada, obezbeđujući Ukrajini ključne podatke.

Pruženi podaci: planiranje rute, visina i vreme napada Ti obaveštajni podaci uključivali su planiranje ruta, visinu leta, vremenske intervale i detalje misija, što je omogućilo ukrajinskim dronovima da izbegnu ruske protivvazdušne sisteme i uspešno izvedu napade.

