NATO je podigao dva borbena aviona F-35 kako bi presreli ruski špijunski avion iznad Norveške.

To je objavio britanski Dejli mejl koji navodi da je reč o najnovijoj provokaciji ruskog predsednika Vladimira Putina.

Navodi se da su mlaznjaci, koji su deo NATO sistema za brzo reagovanje, identifikovali su ruski Il-20 koji je leteo u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Finmarka.

Vazduhoplovna komanda NATO potvrdila je presretanje u objavi na društvenoj mreži X i objavila sliku ruskog aviona.

Avion je opremljen specijalnim elektronskim i komunikacionim obaveštajnim sistemima i sposoban je za radarsko snimanje i mapiranje.

Moskva nije komentarisala najnovije presretanje, ali je u prošlosti Kremlj odbacivao pritužbe NATO i tvrdio da ruski avioni legalno lete u međunarodnom vazdušnom prostoru.

Norveška je objavila da je Rusija je upala u njen vazdušni prostor još tri puta samo ove godine.

Avion Il-20 je korišćen u drugim upadima, a prošlog meseca nemački i švedski borbeni avioni su poslati nakon što su otkrili avion iznad Baltičkog mora.

Leteo je bez prijavljene putanje leta ili s isključenim radio transponderom.

Prisustvo ovog aviona dolazi usred porasta ruskih provokacija širom Evrope, što izaziva strahove da Moskva testira odlučnost NATO.