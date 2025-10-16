NATO DIGAO DVA F-35 NA RUSKI ŠPIJUNSKI AVION! Drama na nebu iznad Norveške, Alijansa objavila fotografiju presretnute letelice (FOTO)
NATO je podigao dva borbena aviona F-35 kako bi presreli ruski špijunski avion iznad Norveške.
To je objavio britanski Dejli mejl koji navodi da je reč o najnovijoj provokaciji ruskog predsednika Vladimira Putina.
Navodi se da su mlaznjaci, koji su deo NATO sistema za brzo reagovanje, identifikovali su ruski Il-20 koji je leteo u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Finmarka.
Vazduhoplovna komanda NATO potvrdila je presretanje u objavi na društvenoj mreži X i objavila sliku ruskog aviona.
Avion je opremljen specijalnim elektronskim i komunikacionim obaveštajnim sistemima i sposoban je za radarsko snimanje i mapiranje.
Moskva nije komentarisala najnovije presretanje, ali je u prošlosti Kremlj odbacivao pritužbe NATO i tvrdio da ruski avioni legalno lete u međunarodnom vazdušnom prostoru.
Norveška je objavila da je Rusija je upala u njen vazdušni prostor još tri puta samo ove godine.
Avion Il-20 je korišćen u drugim upadima, a prošlog meseca nemački i švedski borbeni avioni su poslati nakon što su otkrili avion iznad Baltičkog mora.
Leteo je bez prijavljene putanje leta ili s isključenim radio transponderom.
Prisustvo ovog aviona dolazi usred porasta ruskih provokacija širom Evrope, što izaziva strahove da Moskva testira odlučnost NATO.
(Kurir.rs/The Daily Mail/Preveo i priredio: N. V.)