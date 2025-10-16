Slušaj vest

Najmanje 14 osoba povređeno je danas u eksploziji bombe ispred čajdžinice u taljandskoj pokrajini Narativat, u okrugu Jingo, saopštile su lokalne vlasti.

Među povređenima ima policajaca i civila, i oni su prebačeni u bolnicu.

Desetoro osoba je otpušteno iz bolnice, nakon što su dobili lekarsku pomoć, dok je preostalih četvoro, sa težim povredama, ostalo na daljem lečenju, navodi se iz lokalne kancelarije za ljudske odnose.

Foto: Ilustracija Foto: screenshot YT/Channel4News

Lokalne vlasti Tajlanda su navele da, prema preliminarnoj istrazi, bomba je eksplodirala dok su policajci bili u akciji, a oblast u kojoj je bomba detonirala je zatvorena i sprovodi se dalja istraga.

Tajlandski mediji navode da se veruje da su napadači detonirali ručno pravljenu bombu i da su ciljali policajce.