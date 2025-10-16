OVE ZEMLJE ŠALJU TRUPE U GAZU?! Stiže 20.000 vojnika! Sprovešće Trampov mirovni plan u delo!
Pakistanse smatra najverovatnijim kandidatom za slanje trupa u okviru međunarodnih snaga koje bi obezbeđivale Pojas Gaze, zajedno sa Azerbejdžanomi Indonezijom, prenosi Politico, pozivajući se na jednog američkog vojnog zvaničnika i bivšeg zvaničnika Ministarstva odbrane SAD.
Glavni kandidati, ali bez zvaničnih odluka
U izveštaju se ove zemlje opisuju kao "glavni kandidati za slanje trupa", ali nijedna država do sada nije zvanično pristala da učestvuje u misiji, navodi američki zvaničnik.
Savetnik Donalda Trampa - pet zemalja bi moglo da učestvuje
U sredu je jedan Trampov savetnik naveo da bi Indonezija i Azerbejdžan, zajedno sa Egiptom, Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mogli da doprinesu trupama u okviru Međunarodnih stabilizacionih snaga (ISF).
Indonezija jedina zvanično ponudila trupe
Do sada je Indonezija jedina zemlja koja je zvanično potvrdila spremnost da pošalje vojnike - do 20.000 ljudi u Gazu.
Međutim, Džakarta je precizirala da li bi to bilo samo u okviru mirovne misije pod mandatom Ujedinjenih nacija, što nije predviđeno Trampovim planom za ISF.
Uloga Katara, UAE i Egipta
Politico dalje prenosi, bez navođenja izvora, da će katarske, emiratske i egipatske trupe biti stacionirane u bazi unutar Izraela, zajedno sa američkim vojnicima, kako bi nadgledali primirje.
POMOĆ GAZI