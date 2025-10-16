Slušaj vest

Pakistanse smatra najverovatnijim kandidatom za slanje trupa u okviru međunarodnih snaga koje bi obezbeđivale Pojas Gaze, zajedno sa Azerbejdžanomi Indonezijom, prenosi Politico, pozivajući se na jednog američkog vojnog zvaničnika i bivšeg zvaničnika Ministarstva odbrane SAD.

Glavni kandidati, ali bez zvaničnih odluka

U izveštaju se ove zemlje opisuju kao "glavni kandidati za slanje trupa", ali nijedna država do sada nije zvanično pristala da učestvuje u misiji, navodi američki zvaničnik.

Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Savetnik Donalda Trampa - pet zemalja bi moglo da učestvuje

U sredu je jedan Trampov savetnik naveo da bi Indonezija i Azerbejdžan, zajedno sa Egiptom, Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mogli da doprinesu trupama u okviru Međunarodnih stabilizacionih snaga (ISF).

Izraelska vojska srušila kulu Al-Muštaha u Gazi. Objavljen je snimak raketnog napada. U sekundi nestaje cela višespratnica. Foto: screenshot X/Suppressed News

Indonezija jedina zvanično ponudila trupe

Do sada je Indonezija jedina zemlja koja je zvanično potvrdila spremnost da pošalje vojnike - do 20.000 ljudi u Gazu.

Međutim, Džakarta je precizirala da li bi to bilo samo u okviru mirovne misije pod mandatom Ujedinjenih nacija, što nije predviđeno Trampovim planom za ISF.

Tramp u Izraelu Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Uloga Katara, UAE i Egipta

Politico dalje prenosi, bez navođenja izvora, da će katarske, emiratske i egipatske trupe biti stacionirane u bazi unutar Izraela, zajedno sa američkim vojnicima, kako bi nadgledali primirje.

(Kurir.rs/Politico/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPREUZETA TELA JOŠ DVA TAOCA: Nad posmrtnim ostacima koje je Hamas predao Crvenom krstu vojni rabin održao verski obred nakon čega su preneti u Izrael
x01 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaISLAMSKI DŽIHAD ODBACIO MOGUĆNOST DA IH IZRAEL RAZORUŽA "Nismo se dogovorili ni o kakvom prisilnom oduzimanju oružja"
shutterstock-2269558251.jpg
PlanetaIZRAEL OTVARA GRANIČNI PRELAZ RAFA! Očekuje se ulazak 600 kamiona humanitarne pomoći u Gazu! Objavljeni snimci (VIDEO)
profimedia-1045182758.jpg
PlanetaNIJE GOTOVO! "NASTAĆE PRAVI PAKAO AKO SE HAMAS NE RAZORUŽA" Netanjahu za američke medije kaže da se "nada" da Tramp neće ostvariti pretnju (FOTO, VIDEO)
x03 AP Chip Somodevilla.jpg

 POMOĆ GAZI

"PORED IRANA, PAKISTAN JE SLEDEĆA META" Stručnjaci u emisiji Usijanje tvrde: Izrael i Amerika žele da ubiju više muva jednim udarcem! Izvor: Kurir televizija