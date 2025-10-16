AMERIKANAC UBIJEN U PORTUGALU, DRUGI TEŠKO RANJEN Jedan ubijen na mestu, drugom nanete duboke, ubodne rane po licu i rukama (VIDEO, FOTO)
Amerikanac je ubijen, dok je drugi teško povređen kada su ih nepoznate osobe izbole u u portugalskom gradu Kaskais, preneo je Njujork post.
Napad se dogodio u sredu u mestu udaljenom oko 35 kilometara zapadno od Lisabona, dok su se žrtve vraćale u hotel, naveo je portugalski list Koreo da Manja.
Sukob je počeo tako što je prvo došlo do svađe između trojice osumnjičenih napadača i dve žrtve, što je eskaliralo u fizički obračun, navodi list, pozivajući se na Pravosudnu policiju Portugala
Tokom sukoba, jedan od osumnjičenih je, navodno, otišao do automobila, izvadio sečivo i isekao i izbo dvojicu američkih turista.
Prilikom dolaska na mesto incidenta, lekarske službe su proglasile jednog Amerikanca mrtvim, dok je drugi transportovan u bolnicu Santa Marija u Lisabonu, imao je ubodne rane po licu i rukama.
Njegovo stanje je bilo kritično, ali su lekari uspeli da ga stabilizuju, rekli su iz bolnice za CNN.
(Kurir.rs/NYPost/P.V.)