Amerikanac je ubijen, dok je drugi teško povređen kada su ih nepoznate osobe izbole u u portugalskom gradu Kaskais, preneo je Njujork post.

Napad se dogodio u sredu u mestu udaljenom oko 35 kilometara zapadno od Lisabona, dok su se žrtve vraćale u hotel, naveo je portugalski list Koreo da Manja.

Foto: Screenshot

Sukob je počeo tako što je prvo došlo do svađe između trojice osumnjičenih napadača i dve žrtve, što je eskaliralo u fizički obračun, navodi list, pozivajući se na Pravosudnu policiju Portugala

Tokom sukoba, jedan od osumnjičenih je, navodno, otišao do automobila, izvadio sečivo i isekao i izbo dvojicu američkih turista.

Prilikom dolaska na mesto incidenta, lekarske službe su proglasile jednog Amerikanca mrtvim, dok je drugi transportovan u bolnicu Santa Marija u Lisabonu, imao je ubodne rane po licu i rukama.