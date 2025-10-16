NOVI DETALJI O TRAGEDIJI KOJA JE POTRESLA SVET

NOVI DETALJI O TRAGEDIJI KOJA JE POTRESLA SVET

Kako piše CNN, neispravan inženjering doveo je do implozije na istraživačkoj podmornici Titan, u kojoj je poginulo pet osoba na putu ka olupini Titanika, navodi se u izveštaju Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja SAD (NTSB) objavljenom u sredu.

NTSB je u svom konačnom izveštaju o kvaru na plovilu i imploziji podmornice Titan u junu 2023. godine naveo da su svi na brodu poginuli u jednom trenutku u Atlantskom okeanu kada je došlo do katastrofalnog kolapsa trupa tokom spuštanja ka olupini Titanika.

"Konstrukcija nije ispunila standarde izdržljivosti" U izveštaju se navodi da je pogrešan inženjering koji uključuje izgradnju trupa od karbonskih vlakana imao brojne nepravilnosti i nije ispunjavao potrebne standarde čvrstoće i trajnosti.

Takođe se ističe da kompanija OceanGate, vlasnik podmornice, nije adekvatno testirala Titan i nije bila svesna njegove stvarne izdržljivosti.

Propusti u reagovanju i nepoštovanje bezbednosnih protokola Nalazi NTSB-a poklapaju se sa izveštajem Obalske straže SAD objavljenim u avgustu, koji je imploziju opisao kao nešto što se moglo sprečiti. Obalska straža je utvrdila da su bezbednosne procedure OceanGate-a bile "kritično manjkave" i da su postojale "očigledne razlike između propisanih pravila i stvarne prakse". Kompanija OceanGate ugašena posle nesreće

OceanGate je obustavio rad u julu 2023. i započeo proces zatvaranja. Predstavnici kompanije nisu komentarisali izveštaj NTSB-a, ali su u avgustu, posle izveštaja Obalske straže, izrazili saučešće porodicama poginulih.

Poginuli u nesreći

Implozija podmornice Titan odnela je živote petoro ljudi- direktora OceanGate-a Stoktona Raša, francuskog istraživača Pol Anrija Nargolea poznatog kao "gospodin Titanik", britanskog avanturiste Hejmiša Hardinga, kao i pakistanskog biznismena Šahzade Davuda i njegovog sina Sulejmana Davuda.

Nesreća je dovela do tužbi i poziva na strožu regulaciju privatnih ekspedicija dubokog mora.

Preporuke za budućnost

NTSB preporučuje da Obalska straža formira stručni panel koji bi proučavao podmornice i druga plovila za prevoz ljudi na velikim dubinama i pod većim pritiskom.

Takođe predlaže da se uvedu nove regulative zasnovane na rezultatima te studije i da se nalazi javno publikuju.

Poslednje putovanje Titana

Podmornica Titan je od 2021. godine redovno prevozila posetioce do mesta gde se nalazi olupina Titanika. Njen poslednji zaron bio je ujutru 18. juna 2023. godine.

Dva sata kasnije, Titan je izgubio kontakt sa brodom za podršku i ubrzo je proglašen nestalim. Brodovi, avioni i brojna ronilačka spasilačka oprema upućeni su ka mestu nesreće, oko 700 kilometara južno od Sent Džonsa u Kanadi.