Muškarca koji negira da je ubio svoju bivšu partnerku tokom nasilne svađe, komšije su čule kako zapomaže dok je sledećeg dana pokušavao da je oživi.

Dei Zajat (30) bio je u burnoj vezi sa Tatjanom Dokhotaru (34) pre nego što je ona pronađena mrtva u svom stanu u regionu jugozapadnom Sidneju, u maju 2023. godine.

Zajat je optužen za njeno ubistvo, nakon fizički nasilne i verbalno zlostavljačke svađe koju su komšije čule na 22. spratu stambenog kompleksa u Liverpulu, australijskom gradu.

Tokom suđenja pred porotom Vrhovnog suda Novog Južnog Velsa, pušteni su snimci dva poziva koja je Zajat uputio na broj 000 (hitna pomoć) dan nakon navodnog ubistva.

- Ne diše, krv joj izlazi iz nosa. Izgleda kao da je mrtva već neko vreme - rekao je tokom poziva.

Policajci i medicinski radnici su stigli i zatekli ga kako plače i moli da neko pomogne njegovoj bivšoj partnerki, koja je ležala na podu stana. Pokušali su da je ožive, ali je proglašena mrtvom na licu mesta.

Pre nego što je pozvao hitnu, komšije su ga čule kako trči hodnikom i doziva pomoć.

Uznemirili komšije

Leo Ngujen, koji je živeo u stanu preko puta, rekao je poroti da je čuo muškarca kako viče i lupa po vratima stanova.

„Zvučalo je kao da neko u hodniku samo plače, u panici,“ rekao je dok je svedočio.

Zajat je policiji rekao da je Dokhotaru želela da se ubije oko nedelju dana pre nego što je pronađena mrtva 23. maja.

Tvrdi da je 34-godišnja žena bila pijana i da se povredila, a zatim izrazila misli o samoubistvu.

„Snimio sam to samo za sebe,“ rekao je policiji.

Komšije Dokhotaru, Saška Simić i Husam Alsadi, rekli su sudu da su čuli psovke i udarce sa njenog stana te noći.

Alsadi je opisao prigušene glasove koje je prekinuo muški glas. Vređao je ženu, a ona mu je govorila da izađe napolje.

Komšija je izašao da proveri hodnik i susedni stan. Kada je kročio napolje, buka je prestala. Par je potom izašao na balkon, ali nije video niti čuo ništa više.

Tužioci tvrde da je Zajat imao tendenciju nasilnog i zlostavljačkog ponašanja prema Dokhotaru.

Bacio telefon sa terase

Navode da je prekinuo 89-sekundni poziv hitnoj pomoći koji je Dokhotaru uputila te noći nakon što je dala adresu svog stana, a zatim je bacio telefon sa visokog sprata.

„Moj bivši dečko je ovde i pokušava da me ubije. Krade mi novac“ rekla je ranije operateru.

Obdukcija je pokazala da je Dokhotaru umrla od povrede mozga izazvane tupim udarcem u glavu.