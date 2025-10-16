NEMA OTPUŠTANJA DOK SE NE REŠI TUŽBA SINDIKALACA

Američki sudija naložio je predsedniku SAD Donaldu Trampu da obustavi planirana masovna otpuštanja zaposlenih u saveznim službama tokom privremene obustave rada federalne vlade SAD, nakon što je Bela kuća saopštila da se očekuje da će biti otpušeno oko 10,000 radnika.

Obustava rada ušla je u treću nedelju, dok je Kongres i dalje u ćorsokaku zbog spora oko budžetske potrošnje, a Tramp ispunjava svoje pretnje – drastično smanjuje broj zaposlenih kao odgovor.

Okružni sudija Suzan Ilston izdala je privremenu zabranu otpuštanja u San Francisku, reagujući na tužbu radničkih sindikata, koji tvrde da su ti otkazi nezakoniti i da nisu uobičajeni.

Ilston je naredila Trampovoj administraciji da odmah zaustavi pokušaje da otpusti oko 4,100 radnika zaposlenih u držđavnim službama, navodeći da je potez nezakonit.

Na saslušanju u sredu, Ilston je rekla da je ispunila zahtev od sindikata, koji predstavljaju zaposlene u državnim službama da se odmah prekine sa otpuštanjima, koja su počela prošlog petka.

"Od danas (sreda), privremena zabrana otpuštanja je na snazi. Naređenje zabranjuje administraciji da nastavi sa otpuštanjima članova nekih siundijada koji su se žalili na planove. Ovakva odluka ostaće na snazi dok se tužba sindikata ne reši pred sudom", rekla je Ilston, preneo je CNN.