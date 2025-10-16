Slušaj vest

Grčki parlament ratifikovao je danas kontroverzni zakon Ministarstva rada, za koji kritičari kažu da otvara put ka radnom danu od čak 13 sati.

Zakon je usvojen prostom većinom – 158 od 300 poslanika.

Protiv je glasalo 109, dok je levičarska opoziciona partija SIRIZA odbila da učestvuje u glasanju.

Radnici u Grčkoj su već dva puta napravili opšti štrajk, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, jer sindikati tvrde da zakon krši osnovna prava radnika, omogućavajući veću fleksibilnost u radnom vremenu.

Sindikat državnih službenika "ADEDY" saopštio je da "fleksibilno radno vreme u praksi znači ukidanje osmočasovnog radnog dana, uništavanje porodičnog i društvenog života i legalizaciju prekomerne eksploatacije."

Takođe, odbacili su tvrdnje vlade da zakon omogućava radnicima da rade četiri dana nedeljno umesto pet, produžavanjem radnog dana, jer smatraju da bez uvođenja radne nedelje od 35 sati (umesto trenutnih 40), radni dan od 13 sati predstavlja samo izgovor za kršenje radničkih prava.