VELIKI SKUP PROTIV PUTINA, OVO NIJE VIĐENO GODINAMA! Ljudi pevali zabranjenu pesmu: "Gde ste bili osam godina, prokleta čudovišta?" (FOTO/VIDEO)
Stotine mladih ljudi okupilo se u Sankt Peterburgu, kako bi pevali zabranjenu pesmu koja poziva na svrgavanje Vladimira Putina.
Okupljeni su sinoć na centralnom trgu pevali antiratne tekstove, koji su, prema ruskim zakonima o cenzuri, proglašeni ekstremističkim.
Stotine ljudi u Sankt Peterburgu, pevaju "zabranjenu pesmu"
- Gde ste bili osam godina, prokleta čudovišta? Želim da gledam balet, neka labudovi plešu - skandirali su ljudi.
Pesma koju izvodi proukrajinski reper Noize MC postala je nezvanična himna rastućem besu mladih liberalnih Rusa prema Putinovom režimu, prenosi britanski Telegraf.
Pravo ime tog muzičara je Ivan Aleksejev. On je pobegao u Litvanijunedugo po početku rata u Ukrajini 2022. godine, a Moskva ga je tada proglasila stranim agentom.
Poziva na kraj Putinove vladavine
Aleksejev je iste godine objavio film kako bi pozvao na kraj Putinove vladavine i osudio apatiju u ruskom društvu prema aneksiji Krimai ratu u Ukrajini.
Ranije ove godine, sud u Sankt Peterburgu, koji je rodni grad ruskog predsednika, presudio je da ta pesma predstavlja propagandu za nasilnu promenu temelja ustavnog poretka, kao i da je štetna za maloletnike i njihov moralni i etički razvoj.
(Kurir.rs/TheTelegraph/Preneo: V.M.)