Slušaj vest

Stotine mladih ljudi okupilo se u Sankt Peterburgu, kako bi pevali zabranjenu pesmu koja poziva na svrgavanje Vladimira Putina.

Okupljeni su sinoć na centralnom trgu pevali antiratne tekstove, koji su, prema ruskim zakonima o cenzuri, proglašeni ekstremističkim.

Stotine ljudi u Sankt Peterburgu, pevaju "zabranjenu pesmu"

- Gde ste bili osam godina, prokleta čudovišta? Želim da gledam balet, neka labudovi plešu - skandirali su ljudi.

Pesma koju izvodi proukrajinski reper Noize MC postala je nezvanična himna rastućem besu mladih liberalnih Rusa prema Putinovom režimu, prenosi britanski Telegraf.

Pravo ime tog muzičara je Ivan Aleksejev. On je pobegao u Litvanijunedugo po početku rata u Ukrajini 2022. godine, a Moskva ga je tada proglasila stranim agentom.

Poziva na kraj Putinove vladavine

Aleksejev je iste godine objavio film kako bi pozvao na kraj Putinove vladavine i osudio apatiju u ruskom društvu prema aneksiji Krimai ratu u Ukrajini.