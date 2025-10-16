Slušaj vest

Švedska aktivistkinja Greta Tunberg optužila je izraelske stražare da su joj na torbi napisali "Greta kur*a", crtajući muške polne organe i Davidovu zvezdu nakon što je pritvorena u Izraelu ranije ovog meseca.

Izraelci su je pritvorili zbog učešća u pokušaju flotile Global Sumud (GSF) da dostavi humanitarnu pomoć Gazi.

To je bio drugi pokušaj aktivističke koalicije da probije izraelsku pomorsku blokadu Gaze.

1/8 Vidi galeriju Greta Tunberg Foto: MOHAMED MESSARA/EPA

Odvedena u pritvorski centar

Tunberg je rekla da je odvedena u pritvorski centar okružen visokom gvozdenom ogradom.

Tamo je bilo i drugih pritvorenika.

"Videla sam možda 50 ljudi kako kleče na kolenima, sa lisicama na rukama i sa čelom na zemlji", rekla je za švedski Aftonbladet, kako je objavio londonski Telegraf.

"Odugnuli su me na suprotnu stranu od mesta gde su ostali sedeli, a sve vreme sam imala zastavu oko sebe. Udarali su me pesnicama i šutirali."

Optužila je stražare za nedostatak empatije i čovečnosti i tvrdila da su se slikali sa njom dok je bila u zatvoru.

"Čak se i ne sećam mnogo toga. Toliko toga se dogodilo odjednom. U šoku ste, u bolu ste, ali uđete u stanje u kojem pokušavate da ostanete mirni", istakla je ona.

"Molila sam čuvare da mi daju vodu"

Greta je rekla i da je morala da moli čuvare za vodu, jer su temperature dostizale 40 stepeni.

Foto: Emilio Morenatti/AP

"Smejali su se i držali flaše sa vodom. Kada bi ljudi padali u nesvest, lupali smo po kavezima i tražili lekara. Onda bi čuvari dolazili i govorili: 'Utrošićemo vas gasom.' Držali su bocu sa gasom i pretili. Tokom noći, čuvari bi redovno dolazili i tresli rešetke, svetleli baterijskim lampama, a nekoliko puta tokom noći bi ulazili i terali sve da ustanu", opisala je aktivistkinja svoje vreme u izraelskom zatvoru.

Izrael: Greta bezočno laže

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da „Greta Tunberg bezobzirno laže“.

"Sva njena zakonska prava su u potpunosti poštovana. Zanimljivo je da je sama Greta odbila da ubrza svoju deportaciju i insistirala je na produženju pritvora. Takođe, nikada nije podnela nikakvu žalbu izraelskim vlastima u vezi sa ovim smešnim i neosnovanim optužbama - jer se one jednostavno nikada nisu dogodile."