Više od dve nedelje nakon što je osuđen zbog „udruživanja u zločinačku organizaciju“, Nikola Sarkozi sada zna datum svog odlaska u zatvor.

Nikola Sarkozi, osuđen na pet godina zatvora, od čega je kazna odmah izvršna, u okviru takozvanog „libijskog procesa“, biće zatvoren 21. oktobra u zatvoru La Sante u Parizu.

Dana 25. septembra, pariski krivični sud proglasio je bivšeg predsednika krivim za udruživanje u zločinačku organizaciju, jer je dozvolio svojim najbližim saradnicima da traže finansiranje njegove pobedničke predsedničke kampanje 2007. godine od režima Moamera Gadafija u Libiji.

Iako se žalio na presudu, Sarkozi će ipak morati u zatvor zbog naloga za hapšenje sa odloženim dejstvom i trenutnim izvršenjem, koji je sud izdao.

Bivši predsednik je, međutim, oslobođen optužbi za prikrivanje pronevere javnih sredstava i pasivnu korupciju. U ovom predmetu će se ipak održati suđenje po žalbi, jer su žalbu uložili i Sarkozi i državno tužilaštvo.

1/19 Vidi galeriju Karla Bruni i Nikola Sarkozi na sudu 25. septembra 2025. Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zatvor La Sante, koji se nalazi u 14. arondismanu Pariza, ima poseban odeljak za ranjive zatvorenike, gde bi bivši predsednik mogao biti smešten zbog svojih godina (70) i javne prepoznatljivosti.

Međutim, kako je u septembru izjavio Ugo Vitri, lokalni predstavnik sindikata Fors Uvrijer, to „ne znači da će biti ikakvog povlašćenog tretmana“.

Nakon više od tri meseca suđenja, Nacionalno finansijsko tužilaštvo (PNF) optužilo je bivšeg predsednika da je sklopio „faustovski koruptivni pakt“ sa „jednim od najomraženijih diktatora poslednjih 30 godina“.