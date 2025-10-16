Slušaj vest

Policija Trinidada i Tobaga istražuje da li su dva njegova državljana bila među šest osoba ubijenih u američkom napadu na čamac za koji se tvrdi da je prevozio drogu iz Venecuele, piše britanski Gardijan.

Tramp: "Ubili smo šestoro narko-terorista"

Bez pružanja dokaza, Donald Tramp je izjavio u utorak da je u napadu ubijeno šest "narko-terorista" u međunarodnim vodama, koji su navodno prevozili drogu iz Venecuele ka SAD.

Policija T&T ne može da potvrdi smrt

Policija Trinidada i Tobaga saopštila je da su stanovnici sela Las Kuevas prijavili da su dvojica njihovih komšija bila na potopljenom plovilu, ali da njihova smrt još nije potvrđena.

Do sada je najmanje 27 ljudi poginulo u sličnim napadima kod obala Venecuele, koje Trampova administracija opisuje kao neophodne radi zaštite SAD od krijumčarenja narkotika iz te zemlje.

Majka jednog nestalog: "Nisu smeli samo da ih raznesu"

Lenor Bernli, majka 26-godišnjeg ribara iz Trinidada Čada Džozefa, rekla je za agenciju AFP da su "porodici iz Venecuele" javili da je njen sin bio na tom čamcu.

- Prema pomorskom pravu, ako vidite brod, dužni ste da ga zaustavite i presretnete, a ne da ga samo raznesete. To je naš zakon u Trinidadu i mislim da svaki ribar i svaki čovek to zna - izjavila je Bernli.

Dodala je da je njen sin planirao da se vrati kući u Trinidad i Tobago nakon što je proveo tri meseca kod rodbine u Venecueli, udaljenoj svega 11 kilometara od ostrva.

Lokalni mediji: Još jedan nastradali iz sela Las Kuevas

Lokalni mediji su izvestili o još jednom nastradalom ribaru iz Las Kuevasa, poznatom meštanima pod imenom Samaru.

Maduro: "Spremamo vojsku i narodnu miliciju"