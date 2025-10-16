TRAMP ĆE POZVATI PUTINA! Razgovaraće telefonom dan pre sastanka sa Zelenskim u Beloj kući!
Američki predsednik Donald Tramp obaviće telefonski razgovor u četvrtak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini, saopštio je izvor upoznat sa situacijom za portal Axios.
Razgovor će obaviti dan pre nego što Tramp ugosti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Beloj kući. Tema sastanka biće mogućnost da Ukrajina dobije rakete dugog dometa"tomahavk".
Njih dvojica će razgovarati o ukrajinskim vojnim kapacitetima dugog dometa, potrebama protivvazdušne odbrane (PVO) i mogućnosti da SAD isporuče rakete Tomahavk Kijevu.
Rusija je upozorila da bi isporuka tih raketa predstavljala veliku eskalaciju koja bi zahtevala agresivan odgovor, iako Moskva iz noći u noć već gađa ukrajinske gradove i civilne ciljeve raketama dugog dometa.
Moskva je pojačala masovne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine pred zimu, uzrokujući nestanke struje i veliku štetu na kritičnim objektima koja je sve ozbiljnija kako se vreme pogoršava, a noći postaju duže.
Prošle nedelje Tramp je izjavio da je rekao Zelenskom kako bi mogao da postavi Putinu novi ultimatum - ili će Rusija pristati na ozbiljne mirovne pregovore, ili će Ukrajina dobiti "tomahawk" rakete.