Studentkinja prava, koja je optužena da je uživala u ubijanju, navodno je smrtonosno otrovala četiri osobe tokom petomesečnog ubilačkog pohoda.

Brazilka Ana Paula Veloso Fernandes (36) navodno je unapred isplanirala zločine, priznajući da je ubila deset pasa kako bi testirala jačinu otrova pre nego što ga je upotrebila na svojim žrtvama.

Prva žrtva veruje se da je bio Marselo Fonseko, koji je ubijen u Gvaruljosu u januaru.

Fernandes se uselila u njegov dom pod izgovorom da je podstanarka, ali je već nakon četiri dana bio otrovan, a njegovo telo ostavljeno da se raspadne.

Nakon toga, navodno je upoznala Mariju Aparecidu Rodrigeš putem aplikacije za upoznavanje u aprilu - žena je kasnije pronađena mrtva nakon što je popila kafu u Fernandesinom domu.

Policija tvrdi da je Fernandes pokušala da okrivi bivšeg dečka, vojnog oficira, tako što je falsifikovala beleške i napravila „otrovan kolač”.

Istražitelji veruju da su joj pomagale njena bliznakinja Roberta Kristina Veloso Fernandes i prijateljica Mišel Paiva da Silva (43).

Motivi Fernandesove ostaju nejasni, ali je šef policije Halison Ideiao izjavio:

„Ana Paula uživa u ubijanju. Njena motivacija nije ni bitna - ona želi da ubija.”

Dodao je da je Fernandes bila poslednja osoba viđena sa svakom žrtvom i prva koja je zvala policiju, koristeći različite taktike da bi se približila žrtvama.

Optužena je i da je napravila otrovani gulaš kojim je ubila 65-godišnjeg muškarca.

Fernandes je, navodno, unajmila njena koleginica sa fakulteta, da Silva, da ubije njenog oca Neila Koreju da Silvu za nešto više od 600 evra (4.000 brazilskih reala).

Četvrta žrtva bio je 21-godišnji Tunišanin s kojim je bila u emotivnoj vezi.

Fernandes je prijavila smrt Hajdera Mhazresa u maju, nakon raskida - tada je lažirala trudnoću i navodno ga otrovala milkšejkom pošto ju je odbio.

Policijski načelnik Ideiao opisao je Fernandesovu kao „izuzetno manipulativnu” i rekao da je pokazala hladnokrvnost, nedostatak kajanja i jasno uživanje, ne samo u izvršenju zločina, već i u posmatranju posledica svojih dela.

Dodao je da bi „sigurno pokušala da ponovo ubija”.

Tokom pretresa njenog doma, policija je pronašla zabranjeni pesticid sličan otrovu za pacove, poznat kao terbufos.

Veruje se da su ubistva počinjena između januara i maja 2025. godine u Gvaruljosu i Sao Paulu, kao i u Duke de Kašiasu u saveznoj državi Rio de Žaneiro.

Fernandes, njena bliznakinja i Mišel da Silva su uhapšene.