Ministar odbrane Izraela Izrael Kac je danas na društvenoj mreži "Iks" objavio da su izraelske snage ubile načelnika generalštaba jemenskih pobunjenika Huta u Jemenu .

On je time potvrdio današnje saopštenje pokreta Huta (Ansaralah) koji je naveo da je načelnik Generalštaba, general-major Muhamed Abdul Karim el-Gamari , ubijen posle nekoliko izraelskih napada na vođe tog pokreta.

Pokret Huti nije direktno okrivio Izrael za smrt Gamarija, niti je naveo kada je i kako je ubijen. Ministar odbrane Izraela Kac je u objavi na "Iksu" naveo da je Gamari ubijen zajedno sa drugim visokim zvaničnicima Huta u izraelskom napadu u avgustu.