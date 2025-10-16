TRAJE RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA! Oglasio se američki predsednik i otkrio detalje (FOTO)
Novinar CBS Aron Navaro objavio je, pozivajući se na izvor iz Bele kuće, da je telefonski razgovor Trampa i Putina počeo.
Ubrzo se oglasio i američki predsednik na svoj društvenoj mreži Truth:
"Sada razgovaram sa predsednikom Putinom. Razgovor je u toku, dugotrajan, i o njegovom sadržaju ću izvestiti po završetku, kao i predsednik Putin. Hvala vam na pažnji!"
Razgovor se obavlja dan pre nego što Tramp ugosti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Beloj kući.
Tema sastanka biće mogućnost da Ukrajina dobije rakete dugog dometa Tomahavk.
Njih dvojica će razgovarati o ukrajinskim vojnim kapacitetima dugog dometa, potrebama protivvazdušne odbrane (PVO) i mogućnosti da SAD isporuče rakete Tomahavk Kijevu.
Rusija je upozorila da bi isporuka tih raketa predstavljala veliku eskalaciju koja bi zahtevala agresivan odgovor, iako Moskva iz noći u noć već gađa ukrajinske gradove i civilne ciljeve raketama dugog dometa.
Moskva je pojačala masovne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine pred zimu, uzrokujući nestanke struje i veliku štetu na kritičnim objektima koja je sve ozbiljnija kako se vreme pogoršava, a noći postaju duže.
Prošle nedelje Tramp je izjavio da je rekao Zelenskom kako bi mogao da postavi Putinu novi ultimatum - ili će Rusija pristati na ozbiljne mirovne pregovore, ili će Ukrajina dobiti Tomahavk rakete.
(Kurir.rs)