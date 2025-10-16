Slušaj vest

Novinar CBS Aron Navaro objavio je, pozivajući se na izvor iz Bele kuće, da je telefonski razgovor Trampa i Putina počeo.

Ubrzo se oglasio i američki predsednik na svoj društvenoj mreži Truth:

"Sada razgovaram sa predsednikom Putinom. Razgovor je u toku, dugotrajan, i o njegovom sadržaju ću izvestiti po završetku, kao i predsednik Putin. Hvala vam na pažnji!"

Razgovor se obavlja dan pre nego što Tramp ugosti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Beloj kući.

Tema sastanka biće mogućnost da Ukrajina dobije rakete dugog dometa Tomahavk.

Njih dvojica će razgovarati o ukrajinskim vojnim kapacitetima dugog dometa, potrebama protivvazdušne odbrane (PVO) i mogućnosti da SAD isporuče rakete Tomahavk Kijevu.

Američka krstareća raketa Tomahavk

Rusija je upozorila da bi isporuka tih raketa predstavljala veliku eskalaciju koja bi zahtevala agresivan odgovor, iako Moskva iz noći u noć već gađa ukrajinske gradove i civilne ciljeve raketama dugog dometa.

Moskva je pojačala masovne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine pred zimu, uzrokujući nestanke struje i veliku štetu na kritičnim objektima koja je sve ozbiljnija kako se vreme pogoršava, a noći postaju duže.

Donald Tramp Vladimir Putin na Aljasci

Prošle nedelje Tramp je izjavio da je rekao Zelenskom kako bi mogao da postavi Putinu novi ultimatum - ili će Rusija pristati na ozbiljne mirovne pregovore, ili će Ukrajina dobiti Tomahavk rakete.