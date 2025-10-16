Slušaj vest

Ministar pravde Izraela Jariv Levin predstavio je danas nacrt zakona Knesetu, kojim bi se formirao specijalan krivični tribunal za Palestince iz Gaze optužene da su izvršili masovna ubistva i gnusne zločine 7. oktobra 2023. godine, u procesu koji bi mogao da donese smrtne kazne onima koji budu osuđeni.

Tribunal bi imao 15 sudija, a to mogu da budu sudije koje ispunjavaju uslove da rade u Vrhovnom sudu Izraela ili međunarodne sudije koje ministar pravde smatra dovoljno kvalifikovanim, preneo je Tajms of Izrael.

Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP / Profimedia

Sudilo bi se prema Zakonu o sprečavanju genocida iz 1950. godine, koji je zasnovan na Konvenciji o genocidu iz 1948. godine.

Više stotina ljudi je u pritvoru, a izraelske službe (državno tužilaštvo, policija, Šin Bet) su od oktobra vodile opsežne istrage i prikupile "nezapamćene količine dokaza".

Odbor Kneseta za ustav, pravo i pravosuđe već razmatra predlog zakona.

Foto: Mohammad Zaatari/AP

Levin želi da se zakon što pre usvoji, sada kada su, kako navodi, živi taoci iz Gaze vraćeni.