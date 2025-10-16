Slušaj vest

Ministar pravde Izraela Jariv Levin predstavio je danas nacrt zakona Knesetu, kojim bi se formirao specijalan krivični tribunal za Palestince iz Gaze optužene da su izvršili masovna ubistva i gnusne zločine 7. oktobra 2023. godine, u procesu koji bi mogao da donese smrtne kazne onima koji budu osuđeni.

Tribunal bi imao 15 sudija, a to mogu da budu sudije koje ispunjavaju uslove da rade u Vrhovnom sudu Izraela ili međunarodne sudije koje ministar pravde smatra dovoljno kvalifikovanim, preneo je Tajms of Izrael.

profimedia-0788070981.jpg
Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP / Profimedia

Sudilo bi se prema Zakonu o sprečavanju genocida iz 1950. godine, koji je zasnovan na Konvenciji o genocidu iz 1948. godine.

Više stotina ljudi je u pritvoru, a izraelske službe (državno tužilaštvo, policija, Šin Bet) su od oktobra vodile opsežne istrage i prikupile "nezapamćene količine dokaza".

Odbor Kneseta za ustav, pravo i pravosuđe već razmatra predlog zakona.

x01 AP Mohammad Zaatari.jpg
Foto: Mohammad Zaatari/AP

Levin želi da se zakon što pre usvoji, sada kada su, kako navodi, živi taoci iz Gaze vraćeni.

Pripadnici Hamasa upali su 7. oktobra na jug Izraela, kada je ubijeno više od 1,200 ljudi i oteto oko 250, nakon čega je počeo rat Izraela i palestinskog militantnog pokreta.

(Kurir.rs/TimesOfIsrael/P.V.)

