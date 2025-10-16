Slušaj vest

Telefonski razgovor između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina, održan danas popodne, bio je „dobar i produktivan“, saopštila je Bela kuća.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da je postignut veliki napredak.

„Upravo sam završio veoma produktivan telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsednik Putin je meni i Sjedinjenim Državama čestitao na velikom dostignuću – uspostavljanju mira na Bliskom istoku, nečemu o čemu se, kako je rekao, sanjalo vekovima.“

Verujem da će uspeh na Bliskom istoku pomoći i u našim pregovorima o okončanju rata sa Rusijom/Ukrajinom. Predsednik Putin je zahvalio prvoj dami, Melaniji, na njenom angažovanju oko dece. Bio je veoma zahvalan i rekao da će se to nastaviti.

Takođe smo proveli dosta vremena razgovarajući o trgovini između Rusije i Sjedinjenih Država nakon završetka rata u Ukrajini. Na kraju razgovora, složili smo se da sledeće nedelje održimo sastanak naših viših savetnika. Prve sastanke sa strane Sjedinjenih Država vodiće državni sekretar Marko Rubio, zajedno sa raznim drugima koji će biti imenovani. Mesto sastanka još nije određeno.

Predsednik Putin i ja ćemo se potom sastati na dogovorenoj lokaciji, u Budimpešti, u Mađarskoj, kako bismo pokušali da okončamo ovaj „neslavni“ rat između Rusije i Ukrajine.

„Predsednik Zelenski i ja ćemo se sutra sastati u Ovalnom kabinetu, gde ćemo razgovarati o mom razgovoru sa predsednikom Putinom i mnogim drugim temama. Verujem da je u današnjem telefonskom razgovoru postignut značajan napredak“, napisao je Tramp na Truth Social-u.