Slušaj vest

Ukrajinske snage su tokom poslednjih dana pokrenule kontranapade na dva fronta – kod Kupjanska i Pokrovska – nastojeći da zaustave rusko napredovanje i obezbede povlačenje svojih jedinica iz najugroženijih područja.

Napadi imaju ograničen obim i predstavljaju pokušaj taktičkog rasterećenja, jer Kijev sve teže zadržava stabilne linije u urbanim zonama istočne Ukrajine.

Ukrajinske snage su pokrenule niz kontranapada na pravcima Kupjansk i Pokrovsk, u pokušaju da rasterete jedinice koje se postepeno povlače iz najugroženijih zona.

U prvom slučaju, reč je o snagama koje se izvlače iz severnog i centralnog dela Kupjanska, dok se u drugom radi o jedinicama koje napuštaju položaje u delovima Mirnograda, južno od Pokrovska. Ukrajinske akcije imaju ograničen obim i služe uglavnom za odvlačenje ruskog pritiska sa najkritičnijih tačaka.

Kod Kupjanska, ukrajinska komanda je bila prinuđena da preduzme kontraudare kako bi sprečila potpuno zatvaranje ruskog obruča oko grada. Ipak, ovi potezi dolaze prekasno — upozoravali smo tokom godine više puta na tu nužnost, kada je Rusija tek formirala mostobran na reci Oskol.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sada, ukrajinski napadi imaju isključivo lokalni karakter, bez kapaciteta da ozbiljnije ugroze ruske položaje, ali mogu donekle usporiti napredak Rusije u urbanom delu Kupjanska i uticati na izvlačenje Oružanih snaga Ukrajine (OSU) iz grada.

U Pokrovsku, ukrajinske snage vrše pritisak u centralnim delovima grada, nastojeći da odbace ruske jedinice sa glavnih komunikacionih ruta i time olakšaju povlačenje iz Mirnograda. Kontranapad, iako ograničen, ima jasan cilj — kupiti vreme, što je taktika u kojoj su ukrajinske snage najuspešnije.

S druge strane, Rusiji se ne žuri. Njene pozicije oko Kupjanska i Pokrovska deluju stabilno i perspektivno, a postepeno napredovanje, uz minimalan rizik i kontinuiran pritisak, omogućava Moskvi da zadrži inicijativu bez potrebe za brzim probojima.