IMA MRTVIH U PUCNJAVI U ČEŠKOJ: Sve se dogodilo u blizini osnovne škole, deca zaključana u zgradi!
Dve osobe su poginule, a jedna teško povređena u pucnjavi u blizini osnovne škole u mestu Smržovka u okrugu Jablonec u Češkoj.
Policija je saopštila da su poginuli muškarac i žena, a osumnjičeni je uhapšen i prebačen u bolnicu helikopterom.
"Na licu mestu je pronađeno oružje. Sve okolnosti događaja su predmet dalje istrage", izjavila je portparolka policije Klara Jeničkova.
Ona je dodala da se pucnjava desila u neposrednoj blizini lokalne osnovne škole.
"Policija je preduzela potrebne mere i obavestila ljude u okolini da ne izlaze. U ovom trenutku je verovatno samo slučajnost što se incident dogodio u blizini škole i nije imao nikakve veze sa tom ustanovom", izjavila je ona.
Na licu mesta su intervenisale i specijalne jedinice, kao i hitna pomoć i vatrogasci.
Nedugo pre pucnjave, jedna gospođa je otišla u školu u Smržovu da pokupi svog unuka.
„Pokupila sam ga u 15 do jedan, tada deca obično čekaju ispred škole. Još je bilo tiho. Dogodilo se ubrzo nakon toga, i srećom smo već bili otišli“, opisala je.
Tada je, prema njenim rečima, samo na putu kući čula i videla policijske automobile i vatrogasce kako voze i trube.
„Škola je poslala poruke roditeljima da su deca zaključana u zgradi, na gornjem i donjem spratu, i da im nije dozvoljeno da izlaze napolje. Ni roditeljima nije bilo dozvoljeno da uđu unutra. Pored škole postoji i vrtić. Još uvek se tresem od te poruke“, opisala je svoja osećanja.
(Kurir.rs/Novinky.cz)