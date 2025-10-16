Slušaj vest

Ruski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu Andrej Kelin pridružio se nizu moskovskih diplomata koji su uputili oštro upozorenje Sjedinjenim Državama zbog moguće isporuke krstarećih raketa „Tomahavk“ Ukrajini.

Kelin je naglasio da rakete, koje bi omogućile Kijevu da pogodi ciljeve duboko unutar ruske teritorije, „neće promeniti situaciju na bojnom polju“.

Međutim, dodao je: „Ali moraćemo veoma ozbiljno da reagujemo na ovu eskalaciju i na učešće američke vojske u njihovom lansiranju“.

Ambasador Andrej Kelin Foto: Printskrin Youtube

Njegovom upozorenju prethodile su izjave drugih visokih ruskih zvaničnika. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nazvao je moguću isporuku raketa „izuzetno opasnim potezom“, dok je bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev rekao da bi to „moglo loše da se završi po sve, posebno po samog Trampa“.

Isporuka "tomahavka" ne bi predstavljala značajnu eskalaciju

Suprotno upozorenjima iz Moskve, analitičari Američkog instituta za proučavanje rata (ISW) tvrde da isporuka raketa Tomahavk Ukrajini ne bi predstavljala značajnu eskalaciju. Prema njihovim rečima, ovaj potez bi samo omogućio Kijevu da parira ruskim mogućnostima.

Tramp najavio mogućnost slanja moćnih tomahavka Ukrajini Foto: Shutterstock, AP Heather Khalifa

„ISW procenjuje da isporuka raketa Tomahavk od strane SAD ne bi izazvala značajnu eskalaciju u ruskom ratu protiv Ukrajine, već da bi isporuka raketa Tomahavk dugog dometa Ukrajini odražavala upotrebu odgovarajućih ruskih krstarećih raketa dugog dometa protiv Ukrajine od strane Rusije“, navodi se u njihovoj analizi.

Institut podseća da Rusija redovno koristi rakete uporedive sa Tomahavkom, kao što su one iz serije H, Kalibr, Kinžal i balističke i krstareće rakete Iskander.

„Sposobnosti dugog dometa i značajan teret američkih raketa Tomahavk omogućili bi ukrajinskoj vojsci da nanese značajnu štetu ključnim ruskim vojnim sredstvima koja se nalaze duboko unutar ruske teritorije“, zaključio je ISW, navodeći kao primere fabriku dronova Jelabuga i vazduhoplovnu bazu Engels-2. Ipak, drugi stručnjaci upozoravaju da bi obuka ukrajinskih snaga za korišćenje ovih sistema mogla da traje godinama.