UKRADENA PIKASOVA SLIKA VREDNA 600.000 EVRA Nestala tokom transporta ka Madridu, organizatori izložbe kasno primetili nestanak
Španska policija istražuje nestanak male slike Pabla Pikasa, čija je vrednost procenjena na 600.000 evra, koja je nestala tokom transporta iz Madrida na izložbu u Granadi.
Slika nosi naziv "Mrtva priroda sa gitarom" i trebalo je da bude na izložbi Fondacije Kaha Granada, koja je otvorena prošle nedelje.
Međutim, Pikasova slika, koja je naslikana 1919. godine i dimenzija 12,7 cm x 9,8 cm, nikada nije stigla do izložbe "Mrtva priroda: večnost neživog".
Slika je u vlasništvu privatnog kolekcionara iz Madrida.
Prema saopštenju Fondacije Kaha Granada, kombi sa slikom stigao je na destinaciju 3. oktobra, a umetičko delo je istovareno i pregledano.
Neka umetnička dela su bila pažljivo upakovana, ali nisu bila ispravno numerisana, pa nije bilo moguće obaviti detaljnu proveru cele pošiljke.
Uprkos tome, pošiljka je potpisana kao ispravna, a kombi i njegova posada su nastavili dalje.
Međutim, u petak, kada su umetnička dela raspakovana, kustos i šef izložbenog odeljenja Fondacije su uočili da je nestala slika, upravo "Mrtva priroda sa gitarom".
Španski mediji navode da je kombi možda prenoćio negde u blizini Granade, i da su dva člana posade naizmenično čuvala umetnine.
Pikasove slike često su meta lopova širom sveta.
(Kurir.rs/TheGuardian/P.V.)