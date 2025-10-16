SLIKA JE TREBALO DA SE POJAVI U GRADU GRANADI

Španska policija istražuje nestanak male slike Pabla Pikasa, čija je vrednost procenjena na 600.000 evra, koja je nestala tokom transporta iz Madrida na izložbu u Granadi.

Slika nosi naziv "Mrtva priroda sa gitarom" i trebalo je da bude na izložbi Fondacije Kaha Granada, koja je otvorena prošle nedelje.

Međutim, Pikasova slika, koja je naslikana 1919. godine i dimenzija 12,7 cm x 9,8 cm, nikada nije stigla do izložbe "Mrtva priroda: večnost neživog".

Foto: Shutterstock

Slika je u vlasništvu privatnog kolekcionara iz Madrida.

Prema saopštenju Fondacije Kaha Granada, kombi sa slikom stigao je na destinaciju 3. oktobra, a umetičko delo je istovareno i pregledano.

Neka umetnička dela su bila pažljivo upakovana, ali nisu bila ispravno numerisana, pa nije bilo moguće obaviti detaljnu proveru cele pošiljke.

Uprkos tome, pošiljka je potpisana kao ispravna, a kombi i njegova posada su nastavili dalje.

Međutim, u petak, kada su umetnička dela raspakovana, kustos i šef izložbenog odeljenja Fondacije su uočili da je nestala slika, upravo "Mrtva priroda sa gitarom".

Španski mediji navode da je kombi možda prenoćio negde u blizini Granade, i da su dva člana posade naizmenično čuvala umetnine.