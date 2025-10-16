Slušaj vest

Bivši izvršni direktor kompanije Aviva, Dejvid Baral, poginuo je u "vatrenoj lopti" nakon što je njegov Aston Martin sleteo sa puta i udario u drvo.

Njegova porodica je odala počast 63-godišnjem biznismenu posle njegove smrti u blizini Veterbija u Zapadnom Jorkširu. Policija istražuje incident i apelovala je na svedoke da se jave sa informacijama, preneo je Dejli mejl.

Baral je vozio sivi Aston Martin DBX SUV kada se nesreća dogodila na putu A58 Lids između Bardsija i Kolingama, malo posle 14 časova u utorak. U saopštenju, njegova porodica je navela: "Svi smo apsolutno slomljeni zbog gubitka najdivnijeg čoveka. Počivaj u miru, Dejvide, svima ćeš nam mnogo nedostajati i uvek ćeš ispunjavati naša srca. Volimo te".

Baral je imao vodeće pozicije u kompaniji "Aviva Lajf end Pensions" između 1999. i 2015. godine, a za generalnog direktora za Veliku Britaniju i Irsku postavljen je 2011. godine.

"Slomljeni smo zbog gubitka Dejvida. Njegov doprinos kompaniji i širem poslovnom svetu bio je nemerljiv. Naše misli su uz njegovu porodicu u ovom neverovatno teškom trenutku", rekao je portparol kompanije Aviva.

Tridesetogodišnja karijera ovog biznismena obuhvatala je uloge neizvršnog predsednika u kompaniji Virdžin Vajns i investicionoj platformi Embark Grup, kao i funkciju višeg nezavisnog direktora u osiguravajućoj kompaniji LV. Nedavno je bio strateški savetnik u investicionoj grupi Harvud Kapital.