ČETIRI OSOBE POGINULE U KENIJI Metež na oproštaju od bivšeg premijera, policija pucala i bacila suzavac (VIDEO, FOTO)
Najmanje četiri osobe poginule su danas nakon što je kenijska policija pucala u vazduh i bacila suzavac, kako bi rasterala masu ljudi koja se okupila na stadionu u Najrobiju da oda poštu nedavno preminulom bivšem premijeru Kenije Raili Odingi, preneo je turski TRT World.
Incidenata je bilo i na aerodromu u Najrobiju, a poštovaci Odinge želeli su da se oproste od njega poslednji put, nakon što je preminuo u 81. godini u Indiji u sredu.
Na snimku se vidi metež, a BBC navodi da ima povređenih u metežu na stadionu.
Britanski javni servis navodi i da se ne zna da li je policija koristila bojevu municiju ili gumene metke.
Odingino telo je doneto iz Indije, a velika gužva se okupila već na aerodromu.
Glavni neredi, međutim, nastali su na stadionu, gde je došlo do nesreće.
Javnost će moći da vidi telo Odinge pre nego što ga sahrane na njegovom posedu u mestu Bondo.
Prema navodima porodice, Odingina želja je bila da ga sahrane što pre, ukoliko je moguće, u roku od 72 časa.
Bivši premijer Kenije kolabirao je tokom jutarnje šetnje u Indiji i prebačen je hitno u bolnicu, ali je preminuo.
U Keniji je proglašena četvorodnevna žalost.
(Kurir.rs/BBC/P.V.)