Slušaj vest

Najmanje četiri osobe poginule su danas nakon što je kenijska policija pucala u vazduh i bacila suzavac, kako bi rasterala masu ljudi koja se okupila na stadionu u Najrobiju da oda poštu nedavno preminulom bivšem premijeru Kenije Raili Odingi, preneo je turski TRT World.

Incidenata je bilo i na aerodromu u Najrobiju, a poštovaci Odinge želeli su da se oproste od njega poslednji put, nakon što je preminuo u 81. godini u Indiji u sredu.

Foto: Andrew Kasuku/AP

Na snimku se vidi metež, a BBC navodi da ima povređenih u metežu na stadionu.

Britanski javni servis navodi i da se ne zna da li je policija koristila bojevu municiju ili gumene metke.

Odingino telo je doneto iz Indije, a velika gužva se okupila već na aerodromu.

Glavni neredi, međutim, nastali su na stadionu, gde je došlo do nesreće.

Foto: Andrew Kasuku/AP

Javnost će moći da vidi telo Odinge pre nego što ga sahrane na njegovom posedu u mestu Bondo.

Prema navodima porodice, Odingina želja je bila da ga sahrane što pre, ukoliko je moguće, u roku od 72 časa.

Foto: Andrew Kasuku/AP

Bivši premijer Kenije kolabirao je tokom jutarnje šetnje u Indiji i prebačen je hitno u bolnicu, ali je preminuo.