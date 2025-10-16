Slušaj vest

Na međunarodnom aerodromu u Atinie danas je uhapšen muškarac (22), nakon što je uhvaćen jer je u sebi imao 72 paketića kokaina!

Kako navodi grčki Katimerini, u pitanju je stranac, koji je u sebi nosio 840 grama kokaina, kada je pokušao da prokrijumčari drogu kroz aerodromsku kontrolu.

Stigao je letom iz Francuske, a otkriven je tokom detaljnih provera koje je sprovodilo odeljenje za narkotike.

droga-pancevo.jpg
Foto: Ilustracija/Više javno tužilaštvo u Pančevu

Policija veruje da je on član međunarodne mreže za šverc kokaina, koja deluje iz zemalja Latinske Amerike.

Istraga je usmerena ka tome ko je trebalo da primi drogu u Grčkoj.

Protiv uhapšenog su podignute optužbe za kršenje zakona o narkoticima.

(Kurir.rs/Katimerini/P.V.)

