Muškarac (22) uhapšen kada je grčka policija detaljnom proverom utvrdila da u sebi nosi skoro kilogram kokaina
IGRANJE SA ŽIVOTOM
PROGUTAO 72 PAKETIĆA KOKAINA U Grčkoj uhvaćen krijumčar sa 840 grama narkotika u sebi!
Slušaj vest
Na međunarodnom aerodromu u Atinie danas je uhapšen muškarac (22), nakon što je uhvaćen jer je u sebi imao 72 paketića kokaina!
Kako navodi grčki Katimerini, u pitanju je stranac, koji je u sebi nosio 840 grama kokaina, kada je pokušao da prokrijumčari drogu kroz aerodromsku kontrolu.
Stigao je letom iz Francuske, a otkriven je tokom detaljnih provera koje je sprovodilo odeljenje za narkotike.
Foto: Ilustracija/Više javno tužilaštvo u Pančevu
Policija veruje da je on član međunarodne mreže za šverc kokaina, koja deluje iz zemalja Latinske Amerike.
Istraga je usmerena ka tome ko je trebalo da primi drogu u Grčkoj.
Protiv uhapšenog su podignute optužbe za kršenje zakona o narkoticima.
(Kurir.rs/Katimerini/P.V.)
1 · Reaguj
Komentariši