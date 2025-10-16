Oodgovor na nedavne ruske napade na energetsku infrastrukturu.

Vanredni prekidi struje uvedeni su širom svih regiona Ukrajine kao odgovor na nedavne ruske napade na energetsku infrastrukturu.

Državni operater prenosa električne energije, Ukrenergo, objavio je vest na Telegramu, dok je ukrajinsko ministarstvo energetike pozvalo potrošače da „racionalno koriste struju, jer to pomaže u smanjenju opterećenja sistema“.

Rusija, koja je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, često je pojačavala napade na ukrajinska energetska postrojenja kako se zima približava. Prošle nedelje, raketni i napadi dronova izazvali su nestanak struje u Kijevu i osam drugih regiona.

Govoreći u Briselu na sastanku ministara odbrane NATO-a ove nedelje, ukrajinski ministar odbrane Denis Šmigalj rekao je da se njegova zemlja sprema za „veoma tešku, veoma izazovnu zimu“.