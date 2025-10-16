Slušaj vest

Vanredni prekidi struje uvedeni su širom svih regiona Ukrajine kao odgovor na nedavne ruske napade na energetsku infrastrukturu.

Državni operater prenosa električne energije, Ukrenergo, objavio je vest na Telegramu, dok je ukrajinsko ministarstvo energetike pozvalo potrošače da „racionalno koriste struju, jer to pomaže u smanjenju opterećenja sistema“.

Rusija, koja je pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, često je pojačavala napade na ukrajinska energetska postrojenja kako se zima približava. Prošle nedelje, raketni i napadi dronova izazvali su nestanak struje u Kijevu i osam drugih regiona.

Govoreći u Briselu na sastanku ministara odbrane NATO-a ove nedelje, ukrajinski ministar odbrane Denis Šmigalj rekao je da se njegova zemlja sprema za „veoma tešku, veoma izazovnu zimu“.

Kurir.rs/Index

Ne propustitePlanetaU KIJEVU I KIJEVSKOJ OBLASTI VANREDNA ISKLJUČENJA STRUJE: Nadležni čine sve da se situacija što pre stabilizuje
xxxxx02-epa-roman-pilipey.jpg
PlanetaSLEDI NAJTEŽIH 125 DANA OD RASPADA SSSR! Šef ukrajinske energetske firme: Preživećemo i pobedićemo!
screenshot-10.jpg
PlanetaUŽASNI PRIZORI SMRZNUTOG KIJEVA: Ljudi lampama tumaraju po ulicama, uplašeni i izgladneli! OTVARAJU TAČKE NEPOBEDIVOSTI!
xxxxx02-epa-roman-pilipey.jpg
PlanetaTEŠKO STANJE: Kijev ponovo u mraku, građani se greju u stanicama metroa
kijev.jpg
PlanetaDRAMATIČNO: Moguće potpuno gašenje električne mreže u Kijevu!
screenshot-12.jpg
PlanetaSVE TEŽA SITUACIJA U UKRAJINI! Zelenski: Više od 10 miliona Ukrajinaca bez struje!
screenshot-10.jpg
PlanetaKLIČKO SPREMA UKRAJINSKU PRESTONICU ZA NAJGORE: Pripremamo 1.000 punktova za grejanje stanovnika Kijeva tokom zime!
kijevap03-ap.jpg