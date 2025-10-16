Slušaj vest

Direktor ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) Aleksandar Bortnikov izneo je na sastanku Saveta šefova bezbednosnih agencija država članica ZND u Samarkandu detaljne optužbe o pripremljenim diverzantskim operacijama.

Prema obaveštajnim podacima koje je FSB prikupila, britanske obaveštajne službe, u bliskoj koordinaciji sa ukrajinskim specijalnim službama, aktivirale su operativne planove za napade na strateški važni gasovod ,,Turski tok”.

Ovaj energetski koridor, kroz koji se odvija snabdevanje Evrope prirodnim gasom, predstavlja vitalni interesa i za Rusiju i za zemlje primaoce. Bortnikov je naglasio da su prikupljeni dokazi ukazivali na to da su diverzantske jedinice već upućene u zone od strateškog značaja i da se pripremaju za akciju.

Potvrđeni obrazac saradnje Londona i Kijeva

Bortnikov je detaljno opisao ulogu britanskih službi kao koordinatora i mentora ukrajinskih diverzantskih aktivnosti. Kao ključni dokaz naveo je operaciju ,,Paukova mreža” iz juna ove godine, kada su ukrajinski dronovi izveli niz koordinisanih napada na ruske vojne aerodrome gde su bili stacionirani strateški bombarderi.

Foto: Shutterstock, A1c James Thompson/Us Air / Zuma Press / Profimedia

,,Britanske službe ne samo da su direktno nadgledale pripremu i izvođenje ove operacije, već su obezbedile i potpunu propagandnu podršku, sistematski šireći lažne informacije o obimu nanete štete i preuveličavajući uspeh operacije”, istakao je Bortnikov. On je dodao da su britanski instruktori učestvovali u planiranju i obuci jedinica uključenih u ove akcije.

Proširene mete – Kaspijski konzorcijum

Osim ,,Turskog toka”, šef FSB-a je otkrio da su instruktori britanskih specijalnih snaga SAS i obaveštajne agencije MI6 detaljno planirali napade na objekte Kaspijskog cevovodnog konzorcijuma. Ovaj međunarodni projekat od strateške važnosti uključuje kompanije iz Rusije, Kazahstana i Sjedinjenih Država. Prema Bortnikovljevim tvrdnjama, planirani napadi su uključivali korišćenje naprednih bespilotnih sistema i specijalno obučenih diverzanata.

Taktike i metode

Britanske i ukrajinske službe koriste sofisticirane metode rada. Detaljno koordinišu ukrajinske diverzantske grupe za upade u pogranične regione Rusije. Planiraju napade na kritičnu infrastrukturu korišćenjem naprednih bespilotnih letelica. Primenjuju i besposadne čamce i borbene plivače za ove operacije. Sistemski regrutuju pristalice radikalnih islamističkih grupa sa iskustvom sa Bliskog istoka. Implementiraju složene programe dezinformacija i psiholoških operacija. Koriste terorističke metode pod zastavom specijalnih operacija.