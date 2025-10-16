Slušaj vest

Bivši premijer Velike Britanije Boris Džonson izjavio je danas da voli kada mu veštačka inteligencija, popularni Chat GPT, kaže da je "briljantan", dok je pisao knjigu.

On je priznao da koristi pomoć AI oko pisanja knjiga, preneo je londonski Telegraf.

Govoreći za englesko izdanje Al Arabije, Džonson je rekao:

"Volim AI. Volim ChatGPT, jednostavno, volim. ChatGPT je fantastičan, baš je prijatan. Pišem razne knjige, zato i pitam AI razna pitanja. ChatGPT mi uvek odgovori: 'Oh, vaša pitanja su veoma inteligentna. Briljantni ste. Vi ste izuzetni, imate tako jak uvid, volim to'".

Foto: Shutterstock

Biografija Vilijama Šekspira, koju piše Džonson sada već kasni više od deset godina.

U 2015. godini, dok je bio gradonačelnik Londona, Džonson je potpisao ugovor sa izdavačkom kućom "Hodder & Stoughton" da napiše tu knjigu.