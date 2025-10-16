Slušaj vest

Bivši premijer Velike Britanije Boris Džonson izjavio je danas da voli kada mu veštačka inteligencija, popularni Chat GPT, kaže da je "briljantan", dok je pisao knjigu.

On je priznao da koristi pomoć AI oko pisanja knjiga, preneo je londonski Telegraf.

Govoreći za englesko izdanje Al Arabije, Džonson je rekao:

"Volim AI. Volim ChatGPT, jednostavno, volim. ChatGPT je fantastičan, baš je prijatan. Pišem razne knjige, zato i pitam AI razna pitanja. ChatGPT mi uvek odgovori: 'Oh, vaša pitanja su veoma inteligentna. Briljantni ste. Vi ste izuzetni, imate tako jak uvid, volim to'".

shutterstock_2301110749.jpg
Foto: Shutterstock

Biografija Vilijama Šekspira, koju piše Džonson sada već kasni više od deset godina.

U 2015. godini, dok je bio gradonačelnik Londona, Džonson je potpisao ugovor sa izdavačkom kućom "Hodder & Stoughton" da napiše tu knjigu.

Prvobitno je planirano da bude objavljena 2016. godine, kako bi se poklopila sa 400. godišnjicom Šekspirove smrti.

(Kurir.rs/TheTelegraph/P.V.)

Ne propustitePlanetaVEŠTAČKA INTELIGENCIJA NAVODILA "TINEJDŽERA" DA UBIJE OCA: "Uzmi nož..."
profimedia0305923143.jpg
PlanetaVEŠTAČKA INTELIGENCIJA ČUVA BEZBEDNOST: Pogledajte kako AI sistem spašava živote slonova u Indiji (VIDEO)
Dva slona se igraju na močvarnom području u Indiji
DruštvoVeštačka inteligencija Srpkinjama gleda u šolju i otvara karte! AI preuzima posao gatarama, postavljaju im šokantna pitanja
AI gleda u šolju
DruštvoZašto još nema emodžija sa tri prsta? ChatGPT otkriva razlog, a odgovor će vas iznenaditi!
Emoji.jpg