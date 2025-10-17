Slušaj vest

Australijski vatrogasci objavili su novi kalendar za 2026. godinu, koji poslednjih meseci stare godine izaziva veliku pažnju, naročito ženskog dela publike.

Australijski vatrogasci ponovo su u akciji.

Tradicionalno svake godine, zgodni pripadnici vatrogasnih službi zemlje kengura poziraju za godišnji kalendar, a novac prikupljen od njegove prodaje ide u humanitarne svrhe.

Najčešće su na fotografijama u društvu kućnih ljubimaca ili drugih simpatičnih životinja sa australijskog kontinenta.

Najpopularniji muški seksi zidni kalendar u prodaji je ove godine po ceni od 24 australijska dolara.

Prosudite vredi li para.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteNovčanikGLUPA GREŠKA KOŠTALA JE 1300 EVRA: Žena se u hotelu spremala za nastup, kad su joj u sobu uleteli vatrogasci!
profimedia0295992454.jpg
PlanetaGORI NAJVEĆE PEŠČANO OSTRVO NA SVETU: Vatrogasci već nedeljama ne mogu da obuzdaju vatrenu stihiju, a evo šta je izazvalo požar
profimedia0572331103.jpg
PlanetaNAJTOPLIJA NOVEMBARSKA NOĆ U SIDNEJU Zabeležena temperatura od 30 stepeni, vatrogasna služba upozorila na opasnost od požara VIDEO
epa-dean-lewins-.jpg
PlanetaVOZ SA 200 PUTNIKA IZLETEO IZ ŠINA, DVOJE POGINULO! Na mestu nesreće 18 vatrogasnih ekipa! (VIDEO)
profimedia0006334882.jpg