AUSTRALIJSKI VATROGASCI PODIGLI BURU! U ovakvim "gorućim" izdanjima ih još niste videli: Svima POPADALE vilice (FOTO)
Australijski vatrogasci objavili su novi kalendar za 2026. godinu, koji poslednjih meseci stare godine izaziva veliku pažnju, naročito ženskog dela publike.
Australijski vatrogasci ponovo su u akciji.
Tradicionalno svake godine, zgodni pripadnici vatrogasnih službi zemlje kengura poziraju za godišnji kalendar, a novac prikupljen od njegove prodaje ide u humanitarne svrhe.
Najčešće su na fotografijama u društvu kućnih ljubimaca ili drugih simpatičnih životinja sa australijskog kontinenta.
Najpopularniji muški seksi zidni kalendar u prodaji je ove godine po ceni od 24 australijska dolara.
Prosudite vredi li para.
Kurir.rs/RTS
