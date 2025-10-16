Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo najavljenim sastankom predsednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina u Budimpešti.

„Planirani sastanak predsednika SAD i Rusije je velika vest za miroljubive ljude širom sveta. Spremni smo!“, napisao je na X.

Tramp i Putin će se uskoro sastati u glavnom gradu Mađarske, dogovoreno je posle današnjeg telefonskog razgovora dvojice predsednika.

"Predsednik Putin i ja ćemo se sastati na dogovorenoj lokaciji, u Budimpešti, u Mađarskoj, kako bismo pokušali da okončamo ovaj „neslavni“ rat između Rusije i Ukrajine", naveo je Tramp.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaTRAMP I PUTIN ĆE SE SASTATI U BUDIMPEŠTI! Bela kuća: Dobar i produktivan razgovor, postignut značajan napredak!
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska Sastanak (1).jpg
PlanetaTRAJE RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA! Oglasio se američki predsednik i otkrio detalje (FOTO)
Putin Vladimir Donald Tramp Aljaska Sastanak
PlanetaTRAMP ĆE POZVATI PUTINA! Razgovaraće telefonom dan pre sastanka sa Zelenskim u Beloj kući!
Sastanak Trampa i Putina iza zatvorenih vrata
PlanetaEVROPSKA UNIJA IMA PET GODINA DA SE PRIPREMI ZA RAT! Brisel će predstaviti plan odbrane: "Militarizovana Rusija je stalna pretnja"
4654654.jpg
PlanetaRUSKE RAKETE PADAJU PO CELOJ UKRAJINI, VELIKI NAPAD POČEO U ZORU! Udari odmah nakon upozorenja Trampa Putinu i pred dolazak Zelenskog po Tomahavke (VIDEO)
putin.jpg

.