Prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta "verovatno će ponovo biti otvoren u nedelju", izjavio je ministar spoljnih poslova Gideon Sar.

"Prelaz Rafa će verovatno biti otvoren u nedelju. Vršimo sve neophodne pripreme i sporazume. Nadam se da će biti otvoren, sve je učinjeno da se osigura da može da se otvori", rekao je na marginama sastanka mediteranskih ministara u Napulju.

Američkom planom za mir u Gazi obavezali su se da puste humanitarnu pomoć u neometanom obimu, odnosno da se smanje ili uklone prepreke za ulazak namirnica, lekova, medicinske opreme.

Očekuje se povećanje broja kamiona sa pomoći do oko 600 kamiona dnevno, zajedno sa većim angažovanjem Egipta, posebno preko prelaza Rafa, za ulazak pomoći.

Kurir.rs/Beta

