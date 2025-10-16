Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je američkog predsednika Donalda Trampa da bi slanje krstarećih raketa „Tomahavk“ Ukrajini ugrozilo mirovni proces i naštetilo odnosima SAD i Rusije.

Vest je potvrdio Kremlj u zvaničnom saopštenju.

Prema Kremlju, Putin je izrazio zabrinutost da bi napredno američko oružje u rukama ukrajinskih snaga moglo dovesti do dalje eskalacije sukoba.

Upozorenje je jasno stavilo do znanja da bi takav potez Vašingtona imao direktne negativne posledice po bilateralne odnose između dve sile.

Putinov savetnik Jurij Ušakov rekao je novinarima da je Putin u razgovoru naglasio da ruske snage trenutno imaju „punu stratešku inicijativu“ duž cele linije fronta u Ukrajini.

Ušakov je dodao da je današnji poziv, koji je trajao skoro dva i po sata, inicirala ruska strana. Takođe je najavio da će planiranom novom samitu između dva predsednika prethoditi razgovor između američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji bi trebalo da se održi u narednim danima.