Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naveo je danas da postoji mogućnost američkog uključivanja u sukob protiv palestinske militantne grupe Hamas ukoliko ta grupa nastavi da ubija ljude u Pojasu Gaze.

"Ako Hamas nastavi da ubija ljude u Gazi, što nije bio sporazum, nećemo imati drugog izbora nego da uđemo i pobijemo ih. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je ranije uporedio ubistva Hamasa s aktuelnim operacijama kontrole kriminala.

"Zaista su eliminisali nekoliko bandi koje su bile veoma loše. Ubili su nekoliko članova bandi. To me nije mnogo uznemirilo, da budem iskren", rekao je američki predsednik ranije ove nedelje.

Hamas je posle stupanja na snagu sporazuma sa Izraelom optužen za masovna pogubljenja i sukobe sa rivalskim klanovima.

U sukobima između snaga bezbednosti Hamasa i naoružanih članova lokalnog klana Dugmuš u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutrašnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi u nedelju je poginulo oko 30 ljudi.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNIJE GOTOVO! "NASTAĆE PRAVI PAKAO AKO SE HAMAS NE RAZORUŽA" Netanjahu za američke medije kaže da se "nada" da Tramp neće ostvariti pretnju (FOTO, VIDEO)
x03 AP Chip Somodevilla.jpg
PlanetaTRAMP LJUT ZBOG NEPOŠTOVANJA DOGOVORA IZRAELA I HAMASA: "Mrtvi nisu vraćeni kao što je obećano! Počinje druga faza"
Donald Tramp
PlanetaNOVO EPSKO RUKOVANJE MAKRONA I TRAMPA: Francuskom predsedniku sigurno nije bilo prijatno (VIDEO)
makron.jpg
PlanetaTRAMP OTKRIO DA LI MISLI DA MU JE MESTO U RAJU ZAGARANTOVANO: "Učinio sam mnogim ljudima živote boljim" (FOTO/VIDEO)
2025-10-13 21_23_23-President Trump Gaggles with the Press on Air Force One, Oct. 12, 2025 - YouTube.png
Planeta"MIRIAM, USTANI, POGLEDAJTE JE, SEDI TAMO TAKO NEVINO" Ko je žena koju je Tramp posebno ISTAKAO tokom govora u Knesetu? (FOTO/VIDEO)
profimedia-1045146709.jpg
PlanetaTRAMP POTPISAO MIROVNI SPORAZUM: "Sprečićemo Treći svetski rat!" Objavljeni potresni snimci susreta talaca sa porodicama (FOTO/VIDEO)
1 AP Yoan Valat.jpg