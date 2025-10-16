Slušaj vest

Mladencima je kod venčanja verovatno najbitnije da sve protekne u najboljem redu i kako je isplanirano, ali je takođe bitno i da se svaki slučajni peh isprati smehom!

Tako su mladenci na jednom venčanju u Grčkoj reagovali na nesvakidašnju situaciju kada je, ni manje ni više, sveštenik uspeo da izgubi burme prilikom crkvenog venčanja.

I sam sveštenik se usplahirio kada je shvatio šta se zbilo, a ovaj nesvakidašnji, ali duhoviti incident uspele su da snime kamere gostiju.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku:

- I to se dešava - navodi se u opisu ovog videa, a komentari su ubrzo počeli da se nižu.

"Bože, daj mi znak", "U Grčkoj se izgleda ne gube burme samo na plaži", "Nađe li ih?", "Božiji znak!", samo su neki od komentara ispod podeljenog videa.

